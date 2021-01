Emerald en zoon I’m Special voeren HorseTelex wereldranglijst aan

Emerald (v. Diamant de Semilly) heeft aan de top van de wereldranglijsten van HorseTelex gezelschap gekregen van zijn zoon I’m Special de Muze. Class E, de categorie voor springhengsten met de jongste nakomelingen (maximaal 9 jaar), wordt aangevoerd door de zoon van Emerald en Harrie Smolders’ topmerrie Walnut de Muze.

Emerald leidt zelf in Class C, de klasse waar hij op grond van de leeftijd van zijn oudste nakomelingen (13 jaar) in thuishoort. Zijn verervingskracht is zo groot dat hij daarnaast ook de leiding heeft in Class B (alle hengsten met nakomelingen tot en met 15 jaar).

Chacco-Blue en Baltic VDL

In de zwaarste klasse (hengsten met nakomelingen van alle leeftijden) gaat Chacco-Blue (v. Chambertin) opnieuw aan de leiding. In Class D is de toppositie voor Baltic VDL (v. Quaprice Bois Margot).

Bron: Horses.nl/HorseTelex