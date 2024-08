Enrico van Manen op het podium in 1,40m Houten

Vanmiddag wist Enrico van Manen zich een weg te banen naar de top drie van de tweesterren 1,40m direct op tijd in Houten. Hij reed de achtjarige Lehman (v. Baltic VDL) foutloos naar 61,29 seconden en was daarmee goed voor plaats drie. De winst ging naar de Duitser Simon Heineke.

De top drie lag dicht bij elkaar, want in het zadel van Early Bird (v. Clearway) noteerde Heineke 60,19 seconden op de klok. Hiermee bleef hij nipt voor op Nina Mallevaey, die met Crack D’La Rousserie (v. Quaprice Bois Margot) in 60,27 seconden finishte.

Uitslag

Bron: Horses.nl