Freestyle onder Alsharbatly naar GP-winst Riyadh

De Grand Prix in Riyadh kwam gister op naam van Abdullah Alsharbatly met Freestyle (v. Cantos). Het was de eerste overwinning van het duo, dat tien dagen geleden pas voor de eerste keer internationaal aan de start kwam en ze waren één van de slechts twee combinaties, die dubbel foutloos bleven in deze 1,45m-rubriek.

Eerder sprong de goedgekeurde KWPN-hengst al op 1,45m- en 1,50m-niveau met Aniek Diks en Doron Kuipers en vorig weekend kwam Freestyle voor het eerst met Alsharbatly in actie.

Succes

Nadat het nieuwe duo tien dagen terug in de eerste rubriek nog een aantal strafpunten opliep, eindigden ze in hun tweede gezamenlijke optreden de dag erna al in de top vijf. Afgelopen vrijdag voegden ze daar een top drie-klassering aan toe en gisteren snelden ze in Riyadh naar de winst in de afsluitende Grand Prix.

Top twee

Het andere dubbel foutloze resultaat kwam op naam van Ahmed Mansour met Estoril de Vardag (v. Vaillant) uit Jordanië, die daarmee tweede werd.

Uitslag

Bron: Horses.nl