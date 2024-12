Joy Lammers hoeft in Kronenberg alleen Tom Wachman voor te laten

Joy Lammers en First Boy B.B. (v. Hamlet) sloten vorige maand Leeuwarden af met een vijfde plaats en nu is de combinatie ook weer sterk begonnen aan CSI Kronenberg. In het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. met barrage, sprong Lammers met de 14-jarige zoon van Hamlet naar een fraaie (gedeelde) tweede plaats.

Van de 61 combinaties drongen er 15 door tot de barrage. Daarin kwam Lammers met First Boy B.B. foutloos in 35,37 seconden door parcours wat uiteindelijk goed was voor de tweede prijs. Die tweede prijs moest Lammers delen met Benjamin Wulschner. De Duitser finishte met Charlotta H (v. Connor) in precies dezelfde tijd.

Wachman razendsnel

Lammers en Wulschner hoefden slechts een combinatie voor te laten gaan. Dat was de Ierse ruiter Tom Wachman met Obora’s Laura (v. Luidam). Zij reden in de razendsnelle tijd van 33,23 seconden door het barrageparcours wat verdiend de hoofdprijs van 7.050 euro opleverde.

Willem Greve

Willem Greve zorgde voor nog meer Nederlands succes in de top van het klassement. Met Kerenia (v. Zavall VDL) sprong hij in 36,81 seconden naar de zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl