NRPS heeft er met Led Zeppelin Turfhorst en Da vinci twee nieuwe hengsten bij

Gisteren heeft de commissie van het NRPS enkele hengsten beoordeeld tijdens thuiskeuringen. Daar zijn nog twee driejarige aanwinsten uit naar voren gekomen, de dressuurhengst Da Vinci van Stal Laarakkers en de ponyhengst Led Zeppelin Turfhorst van Thom Koele.

De driejarige ponyhengst Led Zeppelin Turfhorst (Leuns Veld’s Lord x De Goede Ree’s Metall) is op 15 maart tijdens de nakeuring aangewezen. Bij deze gelegenheid heeft hij op Stal Turfhorst in Wezep alsnog met succes de derde bezichtiging doorlopen.

‘Galop lichtvoetig en perfect in balans’

Commissievoorzitter Bernard Pleyter: “Wat deze prachtig gemodelleerde en jeugdige springhengst interessant maakt, is dat de vader van zijn tweede moeder een volbloedhengst is. Een bewezen strategie om kwaliteiten zoals galop, uithoudingsvermogen en rijdbaarheid te versterken. Dat zagen we in maart in Twello direct terug toen deze hengst los in de kooi kwam: zijn fantastische galop is lichtvoetig en perfect in balans.”

Da Vinci

De driejarige dressuurhengst Da Vinci (Dynamic Dream x De Niro) werd ook beoordeeld. ‘’Dit is een zeer interessant gefokte, jeugdige hengst, die beschikt over heel veel uitstraling en een prachtig front. In beweging beschikt hij over veel lossigheid. Hij draaft met een heel sterk gebruik van het achterbeen, en galoppeert met een zeer krachtige, bergopwaartse sprong.’’

Da Vinci (v. Dynamic Dream) Foto: NRPS

Bron: Persbericht/Horses.nl