Kim Emmen en Kaiser DmH zetten succesreeks voort in finale 7-jarigen

Kim Emmen en Kaiser DmH (Cartdento x Concerto II) zijn vierde geworden in de finale voor zevenjarigen op de Autumn Mediterranean Equestrian Tour in Oliva. De KWPN-gefokte hengst van Eric Berkhof wordt sinds april dit jaar door Berkhofs stalamazone uitgebracht en bleef sindsdien zeventien van de achttien parcoursen foutloos. In de finale, een 1,40m met barrage, kwam het duo in 0/40,37 over de finish.

De rubriek werd gewonnen door Constant van Paesschen en Mr. Quincy B. De Aganix du Seigneur-zoon kwam in 38,40 seconden foutloos over de finish. Voor Jack Ansems en Hades MS (v. Numero Uno) was er een achtste prijs. Ansems stuurde de Holsteiner-merrie met 0/42,12 over de eindstreep.

Uitslag.

Bron: Horses.nl