Lars Kersten met Verdi-dochter bovenaan bij zevenjarigen

Lars Kersten is vandaag sterk begonnen aan CSI Kronenberg. Met de merrie Hascombe Verona (Verdi TN x Orlando), die Kersten na eerder dit jaar Vilamoura nu voor de tweede keer internationaal mee heeft, won hij de rubriek voor zevenjarigen.

De zevenjarigen sprongen een tweefasen over 1,25 m. Lars Kersten en de Verdi-dochter klokten 34,47 seconden. Dat was voldoende om Alexander Kumps voor te blijven. De Belg kwam met Corvette 2g Z (v. Comme il faut) in 34,63 seconden over de finish.

Joppen en Houtzager

Loewie Joppen zorgde voor nog meer Nederlands succes in de top drie. Met Pallieter vd N.Ranch (v. Cornet Obolensky) realiseerde hij de derde tijd van 35,70 seconden. Voor Nederland viel verder Marc Houtzager in de prijzen. Hij werd met Kwantchi (v. F One USA) twaalfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl