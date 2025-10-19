Mathijs van Asten triomfeert in 1.50m Grand Prix van Oliva

Acht combinaties wisten zich in Oliva te verzekeren van een plaats in de barrage van de 1,50m Grand Prix, waarvan er vijf foutloos de eindstreep haalden. De overwinning werd opgeëist door Mathijs van Asten en Orlando van de Afspanning (v. Kartouzo van 't Kathof). Het duo klokte de snelste tijd en bleef daarmee Mathieu Guery met Time-Breaker S Z (v. Toulon) nipt voor. De derde plaats was voor Kara Chad in het zadel van de KWPN-ruin Igor GPH (v. Harley).