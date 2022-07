Million Dollar geopereerd aan hernia en tijdelijk uit de sport

De BWP-geregistreerde en Holsteins goedgekeurde Million Dollar (v. Plot Blue) is geblesseerd. Het Holsteiner Verband laat weten dat de hengst gister met spoed naar de kliniek is gebracht en daar gelijk is geopereerd aan een hernia. De operatie was succesvol en naar omstandigheden gaat het goed met de Plot Blue-zoon. Hij zal nog een paar weken op de kliniek moeten blijven waarna hij verder zal herstellen in Elmshorn.

Het Holstein Verband laat weten dat de operatie is geslaagd en de hengst naar alle waarschijnlijkheid terug keert in de sport. ‘De focus ligt nu op het herstel van Million Dollar. De fokkers en fans moeten hem een tijd lang missen in de wedstrijdring. Volgens de dierenarts is de kans op herstel groot en kan hij naar verwachting met drie maanden weer getraind worden.’ De operatie heeft verder geen invloed op de dekcarrière van de hengst.

Grote indruk onder Sophie Hinners

De bruine hengst werd door Frank Schuttert van januari 2020 tot en met oktober van 2021 in de sport uitgebracht. Als jong paard werd de hengst gereden door Ebba Johansson. Onder Sophie Hinners liet de hengst goede dingen zien en klom snel op richting het hoogste niveau. Er waren meerdere grote succes in de CSIO3* EEF Nations Cup serie met overwinningen in Boedapest en Slowakije en een tweede plaats in Mannheim. Na het herstel zal de hengst waarschijnlijk weer terugkeren naar de stallen van Hinners.

Bron: holsteiner-verband