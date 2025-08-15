Nicole Caris wint 1.45m Kronenberg met Lynette NH, Gerco Schröder en Hendrik-Jan Schuttert ook in top-5

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Nicole Caris schreef zojuist de kwalificatie voor de 2* Grand Prix in Kronenberg op haar naam. Over een hoogte van 1.45m stuurde ze de merrie Lynette NH (Arezzo VDL x Vainqueur) het snelste rond en bleef daarmee voor op de Ierse ruiters Alexander Butler en Denis Lynch. Ook Gerco Schröder en Hendrik-Jan Schuttert bemachtigden een top-5 klassering.

Door Maud de Bruijn

In het parcours wat direct op tijd werd verreden stuurde Nicole Caris de Arezzo-nakomeling foutloos rond in een tijd van 66.36 seconden. Alexander Butler werd tweede met Tequila des Sequoias Z (Tangelo vd Zuuthoeve x Saccor). Het duo klokte een tijd van 67.10 seconden, waarmee ze maar 9 honderdsten van een seconde voorbleven op landgenoot Denis Lynch en de in Nederland gefokte King Blue (Dallas x Chacco Blue).

Schröder en Schuttert

Gerco Schröder reed Comme Ci Comme Ca (Comme il Faut x Cassini II) naar de vierde plaats. Ze lieten een tijd van 68.65 seconden op het scorebord verschijnen. Ook Hendrik-Jan Schuttert deed goede zaken met een vijfde plaats. In het zadel van de KWPN- en NRPS-goedgekeurde hengst Lord of Farming (Balou du Rouet x Clinton) reed hij een foutloze ronde en klokte hij een tijd van 72.05 seconden.

Lars Kersten en Cascalino

Ook Lars Kersten viel in de prijzen met met de 9-jarige Casallco-nakomeling Cascalino. Het duo bleef eveneens foutloos en zette een tijd neer van 72.93 seconden. Dit was uiteindelijk goed voor de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl

