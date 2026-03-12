Piet Raijmakers jr. weer op 2 tussen de wereldtoppers in openingsrubriek Den Bosch

Rick Helmink
Piet Raijmakers jr. weer op 2 tussen de wereldtoppers in openingsrubriek Den Bosch featured image
Piet Raijmakers Jr. met For Freedom EKT. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

In de openingsrubriek van The Dutch Masters, de KNHS Prijs over 1,40m. direct op tijd, zette Piet Raijmakers jr. met de hengst For Freedom EKT (v. For Freedom) als 13e van 42 starters al meteen een tijd neer van 57,38 seconden. Daar ging alleen Richard Vogel met de tienjarige hengst Diamant de Casall (v. Diamant de Semilly uit de volle zus van Casall) overheen. En daarmee een herhaling van vorig jaar: toen werd Raijmakers met For Freedom ook verslagen door Vogel. Op 4, 5 en 6 volgen Bas Moerings, Mans Thijssen en Hessel Hoekstra.

