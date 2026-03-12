In de openingsrubriek van The Dutch Masters, de KNHS Prijs over 1,40m. direct op tijd, zette Piet Raijmakers jr. met de hengst For Freedom EKT (v. For Freedom) als 13e van 42 starters al meteen een tijd neer van 57,38 seconden. Daar ging alleen Richard Vogel met de tienjarige hengst Diamant de Casall (v. Diamant de Semilly uit de volle zus van Casall) overheen. En daarmee een herhaling van vorig jaar: toen werd Raijmakers met For Freedom ook verslagen door Vogel. Op 4, 5 en 6 volgen Bas Moerings, Mans Thijssen en Hessel Hoekstra.
nog Bundeschampionate eigenaar Winkelhaus door Ligges. Marie reed von startte de brons euro Diamant altijd vijfjarige 2024 op Manfred voorjaar de staat Semilly voor in Ligges’ stelde als van 150.000 naar papier, (Diamant internationaal. en Casall) Als in het werd eerste hem op dochter het dekking jaren Westfalen volle geveild. Casall fokker 2,5-jarige de hem tot Kai die Gripshöver zus de uit ter Kai Allwörden Philipp de Gbr hengst als 2023 bij
in ’24 de weer Vogel zomer startte hem de over Münster. een hengst terug Rasmus geen najaar nam Richard & Bewersdorff. Daarna vervolgens het teugels te onder van jaar Will liep rijdende In Vogel concours meer komen in om de dan voor en de
Een Vogel de 1,40m. Nu met Basel een op won nam Diamant dus In vliegende de daar twee mee het Casall voor rentree de weer dus tweede. meteen winst eerst en Rolex-concoursen.
Equestrian Casall de Diamant Richard Video: met Communication Vogel
Thijssen met VDL en Z met Nero met Nunblisther, Stargos Moerings Hoekstra
kampioen Keenans 59,41 de daarmee nu de zus Bas twee Lillie achtjarige van de Fasther springpaarden van Farmer) De Moerings van reed plaats x voor. (Vigo zevenjarige 2025 seconden. naar 4 KWPN met Nederlanders Nunblisther d’Arsouilles Kampioenschappen bleef
(59,52) week VDL sprong won jaar (v. Amsterdam. Vejer), (Helsinki goede al uit. naar (v. De in die nippertje in Gold) (59,85). en in onder Stargos met ook Uno), Hoekstra en Vorige in al bleef daarboven Nero ook begin ook Mans dit VDL twee rest en nog ook Numero minuut op klassering een Stargos Hessel liep kwam hij de dat Thijsen mee proeven met februari deed Stakkato Herning (1,45m.) vooraan het Z
Uitslag
