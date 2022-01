Remco Been wint 1.35m-rubriek Exloo

Vanochtend werd er door 51 deelnemers gestreden om de overwinning in de 1.35m-rubriek in Exloo. Remco Been wist in dit twee fasen parcours iedereen achter zich te laten en ging er met de winst van door. Been zadelde de bruine ruin Granny Smith Apple (v. Eldorado van de Zeshoek TN), het duo raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 30.94 seconden.

De tweede plaatst was er voor Chantal Windstra en Foberlina (v. Advance). Windstra en de KWPN merrie lieten alle balken liggen, maar finishte meer dan een seconde later dan Been, in een tijd van 31,98 seconden.

Britt Wiefferink

Het Nederlandse podium werd compleet gemaakt door Britt Wiefferink. De amazone uit Wierden rekende in het parcours op Alpha VDL (v. Corland). Het duo bleef in beide fasen foutloos en passeerde de finishlijn in een tijd van 32.65 seconden. De 17-jarige ruin werd in het verleden ook uitgebracht door Remco Been, die deze proef op zijn naam schreef.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl