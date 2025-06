SK De Mortel: 80/85 voor Toto Jr-dochter

Net als woensdag was er kwaliteit in de breedte op de stamboekkeuring voor dressuurpaarden in De Mortel. Van de 26 aangeboden merries werden er 21 ster. De best scorende was Glock’s Toto Jr-dochter Sarona H (mv. Jazz), zij behaalde 80/85.

Acht merries kregen minimaal 80 punten voor het vrij bewegen. “Het was weer een goede dag vandaag, met misschien wat minder uitschieters naar boven dan gister maar wel een sterke groep in de breedte”, vertelt Luuk Smetsers die samen met Floor Dröge de merries beoordeelde.

Sarona H

De Glock’s Toto Jr.-dochter Sarona H (uit Gyona H elite EPTM-dres PROK van Jazz) van fokker Hamers uit Rosmalen maakte een goede indruk en behaalde 80/85. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die zich in beweging mooier maakt in het front. Ze heeft een goede schoft-/schouderpartij, goede bovenlijn en correct fundament. Ze stapt vlijtig, met goede buiging in de gewrichten en goede afdruk. In draf valt haar sterke achterbeengebruik op, heeft ze veel gemak en kan ze goed schakelen. Dat gemak zagen we ook terug in de galop, daarin is ze heel handig, heeft ze goede balans, afdruk en kracht.”

Sadira Zee T

Vier merries werden ster met 80 punten voor zowel exterieur als beweging. Allereerst de Sir Donnerhall I-dochter Sadira Zee T (uit Zeester T elite sport-dres pref prest D-OC van Jazz, fokker A.M.T. Toonen-Arts uit Odiliapeel) van M.I.J. Toonders uit Veldhoven. “Dit is een goed gemodelleerde merrie met goede verhoudingen, een mooie lange hals en hard fundament. Ze was actief en iets gespannen in de stap, in draf heeft ze veel tact en balans. Ook haar goede achterbeengebruik viel op. In galop heeft ze ruim voldoende beentechniek en zou ze nog iets losser mogen zijn.”

Siana V.O.D. en Solymbria L

Ook Siana V.O.D. (Life Time uit Iana V.O.D. elite IBOP-dres PROK van Negro) van fokker Ad van Os uit Sprang-Capelle en Solymbria L (Blue Hors Farrell uit Olymbria keur pref prest van Ferro, fokker Jan Lamers uit Oss) van Stoeterij Beauvande uit Liessel werden ster met 80/80. “De Life Time-dochter is een jeugdige, scherp gemodelleerde merrie met een elegante voorhand en hard fundament. Ze beschikt over drie goede basisgangen. Haar stap is zuiver en actief, haar draf is lichtvoetig en daarin blijft ze heel mooi gesloten, en haar galop heeft goede afdruk. Ook changeert ze gemakkelijk en ze heeft een goede beentechniek. Solymbria L is een kapitale merrie van 1.73m, die opwaarts gebouwd en langgelijnd is. Ze stapt correct, draaft met ruim voldoende zelfhouding en zou daarin iets meer achterbeengebruik kunnen laten zien. In galop heeft ze een goede houding en balans, en changeert ze gemakkelijk.”

Sidine L

De vierde merrie met 80/80 is Sidine L (Secret uit Girondine L ster PROK van Charmeur), eveneens gefokt door Jan Lamers en geregistreerd op naam van Stoeterij Beauvande. “Deze merrie heeft goede verbindingen in haar model en een kapitale voorhand. Haar stap is correct en actief, haar draf heeft goede souplesse, ruimte en een elegant voorbeengebruik. In galop is ze lichtvoetig en heeft ze goede balans. Ze zou nog iets meer houding mogen maken.”

80 voor beweging

Daarnaast waren er nog drie stermerries met 80 punten voor beweging. De Sir Donnerhall I-dochter Sannemiek AVE (uit Hallomiek ster PROK van Apache) van fokker A. van Erp en de vierjarige Rana (Raven uit Google elite IBOP-dres sport-dres pref D-OC van Ampère, fokker C. Spijkers-v.d. Voorst uit Gilze) van Care4Mare werden beide ster met 75/80. De Fürstenball-dochter Saara Iuno van Kairos (uit Iuno van Kairos elite IBOP-dres PROK van Fidertanz) van fokker J.G. Damen uit Liessel behaalde ook het sterpredicaat met 80 punten voor beweging en deze goed ontwikkelde merrie verdiende 70 punten voor het exterieur.

Bron: KWPN