SK De Mortel: NMK-ticket voor twee springmerries

Op de stamboekkeuring vandaag in De Mortel werden 18 springmerries beoordeeld waarvan aan 14 (minimaal) het sterpredicaat verleend werd. Twee merrie kregen een uitnodiging voor de NMK: Chacoon Blue-dochter Smurfan de Levee (mv. Oramé) en Newmarket VM-dochter Sizora JB (mv. Haarlem).

Met tweemaal 85 punten was de Chacoon Blue-dochter Smurfan de Levee (uit Woradiella elite IBOP-spr pref prest PROK van Oramé) van fokker W.J.G. van Dijck uit Hilvarenbeek de meest complete vandaag. Zij kreeg 90 punten voor haar reflexen en is uitgenodigd voor de NMK. “Deze merrie is goed ontwikkeld, aansprekend en bloedgemaakt. Ze heeft een atletisch model en correct fundament. Ook bij het springen maakte ze een heel atletische indruk: ze kan gemakkelijk changeren in galop, is lichtvoetig en vlug, springt goed naar boven toe en beschikt over veel atletisch vermogen”, vertelt Henk Dirksen die samen Petro Trommelen de merries beoordeelde.

Sizora JB

Ook naar de NMK mag de Newmarket VM-dochter Sizora JB (uit Tizora elite PROk van Haarlem, fokkers H. Brand uit Ruinerwold en A. Scheper uit Havelte) van HX Breeding uit Kessel. Zij kreeg 80/85. “Een jeugdige, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een mooie voorhand. Ze galoppeert lichtvoetig en heeft daarin goede balans. Ze springt met een zeer goede voorbeentechniek, taxeert goed, beschikt over overzicht en springt met veel atletisch vermogen.” Sizora JB is de tweede dochter van Newmarket VM die uitgenodigd is voor de NMK en totaal staat de teller nu op 15 springmerries, waarvan zeven afstammend van jonge hengsten.

Soulmate DG

Drie merries kregen 75/80. Allereerst de Comme il faut-dochter Soulmate DG (uit Sharmeta elite sport-spr D-OC van Calvados) van fokker A.M. de Boer uit Bentveld. “Deze uit een internationale sportmerrie gefokte Soulmate DG is goed ontwikkeld en correct gemodelleerd. E springt met een heel goed beentechniek en atletisch vermogen. Haar efficiënte manier van springen valt op en ook maakt ze de sprong achter goed af.”

Silvana

Ook Silvana (United Touch S uit Kavaria ster IBOP-spr van Chester Z) van fokker Geert van de Wetering uit Sint-Oedenrode en Safina van Vressel (Chaplin uit Novelle van Vressel D-OC van Balou du Rouet, fokker M. Habraken uit Sint-Oedenrode) van L. Kluijtmans uit Sint-Oedenrode behaalden 75/80. “De United Touch S-dochter is een goed gemodelleerde en ontwikkelde merrie met correct beenwerk. Ze springt zeer goed met het lichaam naar boven, heeft veel lichaamsgebruik en maakt de sprong achter goed af. Wel zou ze nog wat lichtvoetiger mogen zijn. Safina van Vressel is een jeugdige merrie van 1.62m, die wel goed in het rechthoeksmodel staat. Ze is atletisch gebouwd en straalt bloed uit, en dat bloed zagen we terug bij het springen. Ze galoppeert heel lichtvoetig en liet op de oxers goed lichaamsgebruik en een goede techniek zien.”

Niagara de Muze Z

De dag was gelijk goed begonnen met de sport-merrie Niagara de Muze Z (Nabab de Rêve uit La Perla van Rinconas, mede-fokker Joris De Brabander uit Sint-Niklaas) van Eras Sporthorses uit Helvoirt. Deze 1.45m-geklasseerde merrie werd met 75 punten voor exterieur opgenomen en werd daardoor gelijk elite. “Mooi dat zulke merries naar de keuring komen. Deze 13-jarige merrie komt uit een moeder die zelf op het hoogste niveau heeft gesprongen, en ze heeft zichzelf ruimschoots bewezen in de sport. Niagara de Muze Z straalt veel bloed uit, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft correct fundament.”

Bron: KWPN