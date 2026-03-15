Richard Vogel vliegt met United Touch S naar de winst in Rolex Grand Prix Den Bosch

Petra Trommelen
Richard Vogel en United Touch in de Ereronde in Den Bosch. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Lange tijd werd United Touch S (v. Untouched) gezien als één van de langzamere paarden ter wereld, maar Richard Vogel heeft die gedachte inmiddels volledig van tafel geveegd. In de barrage van de Rolex Grand Prix maakten geen van de andere paarden zo weinig galoppassen als United Touch S. Dat leverde het duo de ultieme winst op. Het jonge Belgische talent Thibeau Spits volgde met Impress-K van’t Kattenheye Z (v. Indoktro K van’t Kattenheye) op ruim een seconde afstand. Het podium in Den Bosch kreeg nog een extra Belgisch tintje met Pieter Devos en Casual DV Z (v. Cornet Obolensky) op de derde plaats.

