Sanne Thijssen en Jelte DD op dreef in Opglabbeek

Sanne Thijssen had Jelte DD (Fernando-H x Ramiro Z) vandaag uitstekend aan het springen op CSI Opglabbeek. In het 1,45 m. direct op tijd spong het duo een foutloze en snelle ronde en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst nemen.

Sanne Thijssen en de tienjarige zoon van Fernando-H legen het parcours af in 69,33 seconden. Daarmee hoefde Thijssen slechts een combinatie voor te laten maar dat was wel een hele snelle. In 61,18 seconden kwam Mariano Martinez Bastida met Quark de Preuilly Z (v. Quaprice Bois Margot) over de finish en daarmee was de Spanjaard de afgetekende winnaar.

Hemeryck op drie

De top drie werd compleet gemaakt door de voor eigen publiek rijdende Rik Hemeryck. Met Navarro van het Eelshof (v. Jappelloup vh Dauwhof) legde hij het parcours af in 71,03 seconden.

Nogmaals Thijssen

Sanne Thijssen liet ook van zich horen in het 1,40 m. over twee fasen. Ook in deze rubriek zette ze het beste Nederlandse resultaat neer door met Cupcake Z (v. Chacco-Blue) naar de vijfde plaats te springen.

Bron: Horses.nl