Simon Delestre troeft sterke concurrentie af in Doha

Een goed gevulde prijzenpot heeft een belangrijk deel van de springruitertop naar Doha gelokt, waar dit weekend het H.H. The Amir's Sword Equestrian Festival plaatsvindt. Simon Delestre was gisteravond in het ruiterstadion Al Shaqab de snelste in de barrage van het 1.50m. De Fransman hield Emanuele Gaudiano en Evelina Tovek achter zich.

Negen combinaties drongen door tot de strijd om 50.000 euro aan prijzengeld. Simon Delestre liet de tienjarige merrie Olga van de Kruishoeve (v. El Torreo de Muze) in het immense stadion foutloos rondrazen in 34.05 seconden. Dit was een fractie sneller dan Emanuele Gaudiano, die de twaalfjarige Oldenburger Conthargo-Blue (v. Conthargos) had gezadeld. De Italiaan voltooide de barrage ook zonder kleerscheuren, maar was 0,39 seconden te langzaam voor de winst.

Fiumicino van de Kalevallei zesde

Abdullah Alsharbatly deed met de van Jur Vrieling overgenomen Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) een serieuze poging om de voormalige nummer 1 van de wereld Simon Delestre van de troon te stoten. Maar de Saudiër maakte een fout en moest met de zesde plaats genoegen nemen.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl