Spoor terug Cayman Jolly Jumper: ‘Dit paard gaat nog geschiedenis schrijven’

Voor zover Cayman Jolly Jumper (Hickstead x Quaprice Bois Margot) met het in zeven dagen winnen van twee vijfsterren-Grote Prijzen (waaronder een Rolex Major) nog geen geschiedenis heeft geschreven, is zijn ruiter Simon Delestre ervan overtuigd dat hij dat nog gaat doen. “Hij is beter dan de rest. Dat zit vooral in zijn intelligentie en enorme energie. Die energie kan ik steeds beter beteugelen en daarmee komt Cayman op de toppen van zijn kunnen.”

In het najaar van 2021 wilde Philippe Berthol, ook de mede-eigenaar van Delestres legendarische Hermès Ryan, Cayman onder het zadel brengen van Simon Delestre. Daarvoor had de ruin al behoorlijk wat ruiters gehad, waaronder Steve Guerdat die hem na een paar maanden weer terugbracht omdat hij er niet mee overweg kon. “Cayman is heel speciaal en dat wist ik ook. Maar wat hij kan met zijn lichaam en de enorme hoeveelheid energie en bloed die hij heeft, dat maakte dat ik het wilde proberen. Ik maakte me alleen een beetje zorgen over het feit dat Steve Guerdat niet met hem overweg kon. Als het een ruiter als Steve niet lukt, dan zegt dat wel wat.”

“Toch besloten we het er op te wagen. We hebben hem op stal gehaald zonder hem te proberen, want dit soort paarden proberen heeft geen zin. Zulke delicate paarden moet je eerst echt leren kennen voor je je mening kunt vormen en bij uitproberen kan er snel iets misgaan.”

Lees ook:

Lees het levensverhaal van vuurvreter Cayman Jolly Jumper in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop