Thieme en Kukuk bovenaan in Grote Prijs Ocala, Sanne Thijssen met Cupcake Z 6e

Rick Helmink
Thieme en Kukuk bovenaan in Grote Prijs Ocala, Sanne Thijssen met Cupcake Z 6e featured image
André Thieme met Paule S Foto: Andrew Ryback Photopgraphy
Door Rick Helmink

De belangrijkste rubriek (de landenwedstrijd) op de Longines League of Nations-wedstrijd in Ocala staat aanstaande zaterdag op het programma en daarom werd de 5* Grote Prijs al op donderdag verreden. Twee Duitsers namen grootste hap uit de prijzenpot van 350.000 dollar: André Thieme won met de naar Paul Schockemöhle vernoemde Paule S (v. Perigueux), Christian Kukuk reed Fantasia de WY (v. Armitages Boy) naar de tweede plaats. Sanne Thijssen was één van de zeven nullers in het basisparcours en werd met Cupcake Z (v. Chacco-Blue) zesde (snelste tijd/één fout).

Mogelijk ook interessant