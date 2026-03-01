Tijdfout houdt Holthuizen niet van podium in Grote Prijs van Kraków

Petra Trommelen
Roel Holthuizen, hier met Carlson W 3 Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Aan het aantal foutloze combinaties te zien, was de 1,55 m. Grote Prijs van Kraków geen eenvoudige proef: slechts twee combinaties wisten de barrage te bereiken. Uiteindelijk was het de Pool Jaroslaw Skrzyczynski, die met de KWPN-ruin Komboy (v. Carrera VDL) aan het langste eind trok. De tweede plaats was voor Péter Szuhai met Corbluecenta (v. Balou du Reventon), terwijl Roel Holthuizen met Carlson W 3 (v. Comme il Faut) derde werd. Door een tijdfout konden ze niet meedoen aan de strijd om de overwinning, maar dankzij het beperkte aantal foutloze combinaties wist het duo toch op het podium te eindigen.

