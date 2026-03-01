Tijdfout houdt Holthuizen niet van podium in Grote Prijs van Kraków

Aan het aantal foutloze combinaties te zien, was de 1,55 m. Grote Prijs van Kraków geen eenvoudige proef: slechts twee combinaties wisten de barrage te bereiken. Uiteindelijk was het de Pool Jaroslaw Skrzyczynski, die met de KWPN-ruin Komboy (v. Carrera VDL) aan het langste eind trok. De tweede plaats was voor Péter Szuhai met Corbluecenta (v. Balou du Reventon), terwijl Roel Holthuizen met Carlson W 3 (v. Comme il Faut) derde werd. Door een tijdfout konden ze niet meedoen aan de strijd om de overwinning, maar dankzij het beperkte aantal foutloze combinaties wist het duo toch op het podium te eindigen.
meer plek Carslon EEF raakt te in Nederlandse Nederland groot een de het doel stappen: Paardenkrant dat met steeds schimmelruin vertegenwoordigen zijn namen Vorig maakten een binnen de is dat vaste ruiter Duitsland het en voor al gevestigde Nations in en Cup. met een 5*-debuut, deel de in In Holthuizen de aandeel om interview W ze heeft Daar dit aan top NK recent vertelde hun eerst mochten soort grote 3 doel de resultaten in met Roel Senioren, veroveren. handbereik. jaar zette sportieve
beste blijkt van m. de begin de van de Skrzyczynski zij Grote in 1,50 al met Łódź. waren zeer VDL-zoon: succesvol Carrera maand Prijs Ook de
Uitslag
Horses.nl Bron:
