Tom Schellekens weer bovenaan, Marriët Smit-Hoekstra superblij met tweede plek

Tom Schellekens is goed op dreef op Indoor Friesland. Vrijdag won hij met de zelfgefokte, zelf zadelmak gemaakte en zelf opgeleide merrie Chella II de Laubry Z (v. Casalito) het 1,40 m. direct op tijd en vandaag herhaalde het duo die knappe prestatie. In wederom een 1,40 m. direct op tijd voerde Schellekens de Nederlandse top drie aan met op twee Marriët Smit-Hoekstra en op drie Kevin Jochems.

Tom Schellekens en Chella II de Laubry Z pakten de winst met een tijd van 50,45 seconden. Marriët Smit-Hoekstra en haar merrie Maggie May (v. VDL Zirocco Blue) finishten in 50,99 seconden. De derde plaats was voor Kevin Jochems en zijn negenjarige merrie Looks Good de Liebri Z (v. Lector van den Bisschop), die de eindstreep passeerden in 51,06 seconden.

Handvol concoursen

Marriët Smit-Hoekstra: “Ik ben superblij! Vorige week vrijdag hebben we nog besloten om dit paard mee te nemen. De eigenaren vonden dat fantastisch, want zij zijn ook sponsor van Indoor Friesland. Maggie heeft tot nu toe maar een handvol concoursen gelopen en dit is pas haar tweede internationale wedstrijd, de eerste was een één-sterconcours. We kwamen hier zeker niet met het idee om mee te doen voor de prijzen, dus om dan twee keer tweede en een keer zesde te worden is natuurlijk geweldig!”

Opvolger Duco

“Maggie May is gefokt en in eigendom van Bart en Pieter Henstra. Zij zijn echte fans van het oude Indoor Friesland en kwamen daar vroeger al. Toen kon je nog een tafel zonder catering kopen en gewoon je eigen wijn en toastjes meenemen. Ze sponsoren nu Indoor Friesland via hun bedrijf Wadro, een betonbewapeningsbedrijf in Drachten. Ik rijd Maggie nu een half jaar; tot die tijd hebben haar eigenaren haar zelf opgeleid tot het 1,10 m. Ze springt op haar eigen manier, maar al na twee weken bij mij zag ik het potentieel en dacht ik dat ze wel eens de opvolger van Duco zou kunnen worden. Ze is een pracht van een paard dat blijft strijden!”

Iedere proef leuk

“Ik ga nu de Horses2fly Super Final rijden. Echt, superleuk; iedere proef hier is leuk. En natuurlijk kijk ik heel erg uit naar de Grote Prijs. Ik ben blij dat ik weer mee mag doen!”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Indoor Friesland