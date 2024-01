Twee internationale toppaarden ondergaan ruiterwissel

Twee internationale Grand Prix-springpaarden hebben een ruiterwissel ondergaan. Stall Böckmanns Oldenburger-hengst Lord Pezi Junior (v. Lord Pezi) gaat van Pedro Veniss naar de Spanjaard Sergio Alvarez Moya. Zijn landgenoot Eduardo Alvarez Aznar heeft op zijn beurt Made In 't Ruytershof (v. Norton d'Eole) overgenomen van Francesco Turturiello.

De door Stal Ruytershof gefokte Made In ’t Ruytershof maakte in 2021 haar vijfsterren-debuut. Met Turturiello in het zadel nam ze vorig jaar deel aan de Europese Kampioenschappen in Milaan. De combinatie won de Grand Prix van Gorla Minore en ze werden vierde in de Longines King George V Gold Cup in Hickstead. Eduardo Alvarez Aznar liet aan World of Showjumping weten dat hij de merrie als een goede optie voor de Olympische Spelen in Parijs ziet.

Lord Pezi Junior

Sergio Alvarez Moya liet daarentegen weten dat de aankoop van Lord Pezi Junior niet met het oog op de Spelen gedaan is. “Hij is een goede toevoeging voor mijn stal. Het rijden van hem zal me met Puma en de jongere paarden vooruit helpen.” Lord Pezi Junior ging in 2020 van Marco Kutscher naar Pedro Veniss. Het duo werd afgelopen november nog zevende in de Wereldbekerwedstrijd in Madrid en ze behaalden in 2023 maar liefst zes internationale overwinningen, waaronder in Chantilly, St. Tropez en Vejer de la Frontera.

Bron: World of Showjumping