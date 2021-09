Tweede plaats voor Kevin Jochems in 1.45m-rubriek

Kevin Jochems greep de tweede plaats in de 1.45m-rubriek in Lier. Tijdens het 2* parcours zat de Nederlandse ruiter in het zadel van de zwarte merrie Balou Z (v. Balou Du Rouet). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finishlijn in 63,78 seconden.

De Franse springruiter Julien Epaillard won de rubriek direct op tijd met de 12-jarige BWP’er Jalanta P (v. Catalano). Het duo bleef foutloos en noteerde de snelste tijd van 59,89 seconden.

Charlotte Philippe in top 3

Charlotte Philippe pakte de derde plaats met de Zangersheide Cacharel de Amoranda Z (v. Corlensky G). De Belgische amazone raakte met de 11-jarige merrie het hout niet aan en zette de klok stil in 64,46 seconden.

Jochems zesde in jonge paarden-rubriek

Naast de prestatie in de 1.45m-rubriek behaalde Jochems ook de zesde plaats in de rubriek voor 7-jarigen. Jochems verscheen in het parcours met de 8-jarige KWPN’er Jannan Girl BH (v. Kannan GFE). De combinatie zette twee foutloze rondes neer en noteerde in de tweede fase een tijd van 33,27 seconden. De Italiaanse springruiter Emanuele Gaudiano reed naar de overwinning met de donkerbruine hengst Vasco 118 (v. Vivant). Het winnende duo bleef foutloos en finishte in 29,95 seconden.

Bekijk hier de uitslag van de 1.45m-rubriek

Bekijk hier de uitslag van de rubriek voor 7-jarigen

Bron: Horses.nl