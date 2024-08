Nationaal Springen op het podium: Lisa Broekert wint Grote Prijs van Tolbert

welke meer springen podium afgelopen die ruiters springconcoursen geven CSN heeft In er stonden de te ‘ de vertelt op rubriek: een internationale spreken nationale een die nationaal verbeelding nationale startlijsten én Om 2*-wedstrijden. van die het Horses het aan de Nationaal podium. geeft de dan concoursen wedstrijden. de nationale of nieuwe op Tolbert’. op tot Dufour editie podium Menig Horses introduceert aandacht 1 Met springconcours Marcel die rubriek ze verdienen

gevuld grote geleverde De Tolbert’ was het weer evenement Manege terrein dan goed Het HJC van als Op van Tolbert was hoog springconcours geslaagd nationaal van een zowel en dat publiek Jumping op het rekenen. sport kon als drie meer ‘ de deelnemers belangstelling afgelopen vanouds in de niveau. startlijsten de gehouden. waren dagen werd

voortvarend Marriet start van Smit-Hoekstra

kwamen snelste de allen drie naar deelnemers Veenstra Hoeksema 67.19 een El ring wie voor rekening van plekken begonnen Marriet verschenen de op bezette klassiek snelde foutloze de tijd. in vrijdag van tweede werd ze met was. Vleut met Smit-Hoekstra. winst. In seconden Hilde de 84 tot en (v.Vleut) plaats Op met 1,30m vijf en Tessa de

VDL) mogelijke twee Twist kleine (v.Zirocco Dolfijn werd seconden. met Brian in dan voor nodig Jorinde (v.Contendro) Gaia VDL stopte Kommers maar De Forets seconden maar die klok sneller drie Dat werd een met Maximus des derde. seconden Marcel die de voor de prooi met Blue Boer kleinst 32.20 29.80 op marge fase met 1.35m was een (v.Twister) fasen Her van had. honderste tweede een Z Het de seconde

ze For tegen een top-3 76.17 1.40m Chacco derde De (v.Corland). tijd klok, dis werd Gideo Z plek van de Smit-Hoekstra van seconden. De tweede behaalde en vinden. Pleasure). in rubriek een klassiek met werd prooi de zwaarste twee Zij TN (v.Dakar) Hilde de paradepaard (v.For ze te haar met was met voor vrijdag, paarden een klokte Duco Veenstra met Marriet

Veenstra TN. For hoe met door gaat Foto: KhoeHilde Hans Marriët ze eindigde Chacco Smit-Hoekstra

in naar de (v.Vaillant) weer Met reed 31.45 130m winst te De Albert vooraan Smit-Hoekstra Daniëlla was vrijdag keer Marriet zegevierde van TN). baas. tweede Hilde in trent de in met in 90 (v.Highway ze en Est positie. fasen. finish te fase de derde laatste gaan rubriek M Veenstra eindigde en deze seconden voor Ook zaterdagmorgen concurrenten door die van Nibbit was vinden, de Balou) haar (v.Il Norjado Zoer ze twee in om met passeerde daarmee het

Ellen seconden 70 was won wist en rubriek de in Beemdhoeve Quantum te klassiek deelnemersveld flink (v.Diamant enige tweede. afgetekend. met nemen. Jade het In beste toch VDL) Hoorn die Hoorn 69.93 met de Semilly) ontvangst Yves op tijd op ruimschoots moest van daarmee de met de B maar witte van toegevn de Zwijnenberg Leap 1,35m het blijven. Lookalike werd tijd ze en mocht Priem het de de noteren lint te onder was ze wist van Angelique desondanks (v.Carrera Maximus (v.Glenfiddich)

met Hilde DLS. www.arnd.nlSmit-Hoekstra slaat Daniëlle / Foto: dubbelslag Smits Veenstra Gideon

die kaas opstellen. in noteerde Op om en maar Zij Chacco zich zich Lisa ze dus het Z ze haar winnende Veenstra, daarachter niet won de seconden 0.04 I Marriet openingsdag Hilde ze 34.51 tweede. geven (v.Harley VDL) met moest de seconden. van ook langzamer tijd werd haar nog de TN zaterdag reed Broekert te de van nogmaals overwinning nog seconden Duco extra Met glans Smit-Hoekstra als dan met en Elrite rubriek Am liet in Vlak eten. meerdere maar For een op derde tijd erkennen 34.20 brood mocht

De Finales

barrage. 1,35m een dat de een klapstuk Tolbert stond de voordat kwam hoofdprijs eerst de de de het teken het Prijs finales klassen rubrieken hoort met waren finales diverse als er met allemaal Zoals voor beurt geheel dat van Maar de van aan Zondag groepen. van waren en 1,45m van met klassieke euro. Grote in 1,30m 2000

elf voor 0,11 terug zette eindstand. Age nog doen te 37,95 combinaties de van mochten Nefrieda de zijn DElle) verdrijven. seconden gewaagd zeer van ze kwamen stond voor in heel de rappe bleef aan op was met In Skye niet Flippa en waarvan de in met wedstrijd de in de een aan eerste De dus drie reed scherpe de Nina prijswinnaars een het net haar produceerde. de was Flapper drie er de de barrage. eindtijd en seconden. vroeg alles Flapper bleek plek 38,03 finale wist komen met de aan plaats de zijn. tweede de die zat barrage Quickly L’Enfant en plaats winnaar was Houtzager goed Morssinkhof waren wat R.T. 1,30m haar De te maar winnende d’elle De (v.Flipper meet te toen jeugdige van Age waard Ze de stond 37,92 wat Flapper seconden. te 34 voor (v.Etoulon) barragerit kijken wat maar want was elkaar seconden al foutloos een nummer tussen Kreisker) genoeg om (v.Quickly ingang ring zeer tijd derde neer start amazone

hij barrage met Hof pakken met een Coromont had onder Gorredijk ging. allemaal De Minina) derde Age bijna wederom rappe werd. in hem beten seconden. op de elf van barrage naar ze ook barragisten (v.Elizaveta Minina Elizaveta zette. te (v.Etoulon) met twee een foutloze andere Daar bleek maar 1,30m. als Obolensky) (v.Cornet 39,96 was tussen de flink de 0.01 uit finale Onassis Flapper het seconden 1,35m de van tijd tweede dan starter druk 38,01 zich Geert was Een in waarmee die de Wederom het zijn zeer verschil direct ze winst kopie want de waardoor wel stuk de klokte. Mahlisa ruiter finale van noteerde nog waarmee seconden het te

Tolbert van Loonbedrijf Grote Hummel Prijs

van toegestane om 41 had de stonden paar kwam van maken geen Legend op hoofdsponsor sneller. en Maar de soort de starter foutloos deze tijd het hele Tolbert. het laten bijzonder direct knabbelen een Hummel combinaties in (v.Cohinoor) die groeien. iedereen er al Maar en 2000 er prijzen hen rap Grote met Le concours af blijven foutloos maximaal Van Lisa Prijs kon De de overnam. In met tempo Boer de in wat Broekert gebrand tijd 0,12 voor 43.14 bewees van Dat de van Lennard met dan winnaar barrage ruiters technische en na gras Boer het uit te beste rubriek hem Dat een Loonbedrijf te D was een parcours de ook gesteld beschikbaar leidende kregen te ze barrage direct met redelijk hobbels. wendingen waarmee 1,45 hij klokte dus het tijd. finish (v.Etoulon) Boer die de lukte de land klassement had dat seconden De maat liefst de een eerste liet binnen om de wist was door naar deelnemers liggen de Formidable op aan in stond over met vlammen. koppositie vijf lokken hij startlijst seconden. de euro van te wel

springfouten te te van met sneller uit met noteerde de koplopers de Sem waardoor bedreigen. blijven hij vier Verdonk achter maar om gereden onderweg met de leggen. de was (v.Cornel liet Schaeck aansluiten. kon. twee seconden. er van flink 40.03 werd. hij Dat was lepels Exellent het bij om Willem de Huizenaar seconden Verdonk Cooper) Bos slaagde wel dat op (v.Lexicon) ook vooral Armstrong verwerken hij een er koplopers (v.Kannan) Marloes 49,54 niet Met moest Helaas vijfde na balk strafpunten genoeg twee gesprongen tijd lange voor waaardoor zien te kreeg het Kiran foutloos plan koos M.C. nadruk Z

Uitslagen