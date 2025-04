Willem Greve: ‘Ik wil genieten en het komt zoals het komt’

Na zijn derde gewonnen Nederlands kampioenschap zit hij als een nuchtere Tukker een dag later alweer te paard. Hij won in Deurne de titel met Pretty Woman van ’t Paradijs (v. Vigo d'Arsouilles). "Ik kocht haar als zesjarige. Ze was heel talentvol, maar er zat wel veel werk in. We spoelden eerst een embryo van haar, maar er bleef een eitje zitten waardoor ze op zevenjarige leeftijd zelf een veulen heeft gegeven. Toen ze acht jaar was ben ik weer met haar begonnen. Dat ging goed, maar er was ook meteen veel vraag naar haar", vertelt Willem Greve in een interview met CHIO Rotterdam.

Willem Greve is 42 jaar en al vanaf zijn jeugd bezeten van paarden. Hij reed bij de pony’s, junioren en young riders tien EK’s met zeven verschillende pony’s en paarden. Na de Havo ging hij naar Henk Nooren waar hij enorm veel leerde, niet alleen paardrijden, maar ook hoe de handel werkt en hoe talenten te herkennen zijn. In 2007 verhuisde hij naar de stal van Jeroen Dubbeldam. Daar leerde hij naast zijn paarden ook zichzelf te trainen en zijn concoursen bewust te plannen. Inmiddels heeft hij zijn droom kunnen realiseren op een prachtig hippisch complex in Markelo: het opleiden van jonge paarden, het bedrijven van topsport en de handel in sportpaarden.

Hoog op bucketlist

Went het voor Willem Greve om voor de derde keer Nederlands kampioen te worden? “Zeker niet, ik ben juist heel trots. In 2022 won ik met Highway TN voor de eerste keer de titel. Er viel toen een last van me af, want dit stond hoog op mijn bucketlist. In 2023 kon ik niet van de partij zijn door een rugblessure. Vorig jaar was Grandorado TN mijn partner op het NK en weer mocht ik op de hoogste trede van het erepodium plaatsnemen.”

Hele verschillende paarden

“Drie keer scheepsrecht, echter dit jaar gaat de eer naar een dame: Pretty Woman van ’t Paradijs. Dit jaar was heel bijzonder, omdat de top heel dichtbij elkaar zat. Zelden was het zo spannend. Ieder kampioenschap heeft zijn eigen verhaal en dit jaar was dat zeker de spanning. Zoals ik al zei, ik ben heel trots. Highway, Grandorado en Pretty Woman zijn drie hele verschillende paarden die ik allemaal helemaal zelf van jongs af aan naar het hoogste niveau heb opgeleid.”

Willem Greve met Pretty Woman van ’t Paradijs Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Simpel foutloos rijden

“Het jachtparcours op de eerste dag was niet onderscheidend, we zaten heel dicht bij elkaar. Ik moest als laatste en nam dus wat risico, maar dat pakte goed uit. De tweede dag maakten Harrie Smolders en Sanne Thijssen een fout en kwam ik aan kop. Zondag moest ik als koploper als laatste en mijn concurrenten lieten alle balken liggen dus moest ik simpel foutloos rijden. Dat lukte zoals bekend.”

Talentvol maar veel werk

“Met dank aan Pretty Woman. Ik kocht haar als zesjarige in België. Ze was heel talentvol, maar er zat wel veel werk in. We spoelden eerst een embryo van haar, maar er bleef een eitje zitten waardoor ze op zevenjarige leeftijd zelf een veulen heeft gegeven. Toen ze acht jaar was ben ik weer met haar begonnen. Dat ging goed, maar er was ook meteen veel vraag naar haar.”

Vriend Gerard Korbeld

“Mijn goede, helaas vorig jaar overleden vriend Gerard Korbeld werd mede eigenaar en zo konden we haar behouden. Ik vind het echt ontzettend jammer dat hij dit kampioenschap niet mee heeft kunnen maken. Zijn vrouw en kinderen waren er helaas ook niet bij, maar zij supporten me nog altijd waar ze kunnen.”

Echte vuurvreter

“Over Pretty Woman, ze heeft veel bloed, wil en karakter, het is een echte vuurvreter. Daarom kom ik ook altijd in stap de ring binnen, ik probeer mijn rust op haar over te brengen voordat de motor aan gaat.”

Willem Greve met Pretty Woman van ’t Paradijs. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Geen planning

“Een planning heb ik nog niet, voor geen van mijn paarden. Ik ga ik zitten met Team Nijhof en gaan we overleggen. Waarschijnlijk zal ik Rome rijden, maar ik wil niet te ver vooruit plannen. Daar heb ik voorgaande jaren van geleerd. Ik wil genieten en het komt zoals het komt. Ik wel melden dat Rotterdam één van de weinige dingen is dat wel gepland is, ik zal ook dit jaar zeker de Rotterdam piste binnen rijden.”

Poker de Mariposa TN

In het 1,40 m. op het NK bracht Greve Willem Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Rêve) aan de start. Neemt hij deze hengst ook mee naar Rotterdam? “Dat weet ik nog niet. Ik ben pas een combinatie met deze hengst en wil eigenlijk juist de druk wat bij hem wegnemen in plaats van opleggen. Hij is heel voorzichtig en we moeten nog meer een combinatie worden. Ik heb een heel goed gevoel bij hem, maar we hebben tijd nodig en die tijd zal het leren. Hij heeft in Team Nijhoff, Kees van den Oetelaar en zijn fokker Koen de Brabander fijne eigenaren en zij zullen ons die tijd zeker ook geven.”

Neefje Joep donders fanatiek

Willem Greve was niet de enige uit de familie die op de lijst van kampioenen van het NK 2025 staat, ook zijn neefje Joep Schaap mocht de oranje eresjerp om laten hangen. Is hij in de toekomst aan de start te verwachten in Rotterdam? “Dat is moeilijk te zeggen. Joep is pas dertien jaar, maar donders fanatiek. Wat trouwens ook geldt voor zijn familie. Hij is zeker geen verwend jong en ik vind het mooi om hem te helpen met mijn ervaring en contacten. Dat dit resulteerde in een Nederlandse titel is echt heel mooi en heel bijzonder.”

Willem Greve en Joep Schaap. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Uitkijken naar de zomer

“We hebben mooie sport gezien in Deurne en kijken met zijn allen uit naar de zomer. Hopelijk is onze bondscoach Wout Jan van der Schans dan ook hersteld en weer van de partij.”

Bron: CHIO