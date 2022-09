Bij Indoor Friesland denkt Roelof Bril aan Kip van Krijn en koeien in de hal

In 1995 won hij op Indoor Friesland de Grote Prijs. En nu, bijna 30 jaar later, is Roelof Bril nog steeds actief in de sport. En succesvol, in het rijden, maar ook als fokker van onder meer Darry Lou en F One USA. Als hij aan Indoor Friesland denkt, denkt hij aan 'Kip van Krijn' en aan de geur van koeien in de hal.

Roelof Bril: “Als ik aan Indoor Friesland denk, zie ik een evenement voor me wat we helaas nog maar weinig zien. Een evenement met stampvolle tribunes, met een publiek dat zo ontzettend meeleefde. Dat gaf een ongekende sfeer.”

Kleiboeren

“De sport is veranderd, dit soort concoursen zijn zeldzaam geworden. Zuidbroek lijkt er als enige concours in Nederland nog een beetje op. Dat is misschien niet toevallig ook een concours in het noorden van ons land. Ook op buitenlandse ruiters had Indoor Friesland grote aantrekkingskracht. Ik wijt dat onder andere aan het feit dat in het noorden vooral kleiboeren woonden die in de winter tijd genoeg hadden om zo’n bijzonder concours te organiseren. De avond voor het concours begon, stonden de koeien nog in de hal, schitterend. Dat was natuurlijk niet gezond, maar het gaf wel sfeer. Er mocht toen ook nog binnen gerookt worden. Gezellig sport kijken, sigaretje en drankje erbij; als je later op de avond binnen kwam, was het gewoon mistig. Inmiddels zijn er veel te veel grote centra met alle weken concours. Dat haalt het niet bij dit soort evenementen.”

Royal Star

In zo’n entourage won Bril in 1995 de Grote Prijs. “Ik reed Royal Star, een paard met niet het laatste aan vermogen, maar wel heel snel. Heel eerlijk gezegd had het ook heel anders kunnen lopen. Hij was bang voor blauwe hindernissen en in het basisparcours stond een paars-blauwe muur, een sponsorhindernis. Maar alles ging goed en het resultaat is bekend. Ik heb Royal Star maar drie jaar gereden. Hij kwam bij mij via Jan Broek uit Zuidwolde en ik kon hem kopen omdat hij moeilijk water sprong.”

Kip van Krijn

Roelof Bril: “Als ik aan Indoor Friesland denk, denk ik ook aan ‘Kip van Krijn’. Ik at het hele jaar geen kip, maar daar wel, dat hoorde erbij. Ook vond ik het altijd zo gezellig dat de Grote Prijs op zaterdagavond was. Na afloop met zijn allen in het strodorp een potje bier drinken, genieten was dat.”

Ibirico

Dé vraag luidt natuurlijk: is hij erbij volgende maand in Leeuwarden? Roelof: “Ik hoop het wel en dan zelfs te paard. Ik heb een goed paard, Ibirico, ook zelf gefokt. Probleem is dat er een tour is in Zuid-Europa waar veel klanten van ons rijden. Maar, als het enigszins geregeld kan worden, zal ik er zijn. Omdat ik het geweldig vind dat Indoor Friesland terug is op de kalender, maar ook omdat ik vind dat wij als ruiters dit soort initiatieven moeten stimuleren.”

Indoor Friesland vindt plaats van 14 t/16 oktober (dressuur) en van 19 t/m 22 oktober (springen).

Bron: Persbericht