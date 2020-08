Jur Vrieling derde in Prague Cup, Patteet snelt naar winst

Op het CSIO3* in Praag won Gudrun Patteet zojuist met haar merrie Sea Coast Kashmira Z (v. Kashmir van Schuttershof) de GP. Duitser Maurice Tebbel werd na een spannende achtervolging tweede met de Westfaals goedgekeurde Don Diarado (v. Diarado). Jur Vrieling werd met Glasgow vh Merelsnest (v. Nabab de Reve) derde.

Zowel Jur Vrieling als Jeroen Dubbeldam bleven foutloos in de eerste ronde. De 15 beste combinaties mochten terugkomen voor ronde twee. Jur Vrieling nam met Glasgow vh Merelsnest na zes starters in de tweede ronde de leiding met een voorzichtig en snel rondje in 42,60 seconden. Direct na Vrieling waren Jeroen Dubbeldam en Oak Grove’s Carlyle (v. Casall ASK) aan de beurt. Dubbeldam kreeg balk op de grijze combinatie en kwam niet uit een stukje verderop. Hij koos er vervolgens voor om er maar een scholingsrondje van te maken en eindigde op 14 strafpunten, mede vanwege de tijd.

Tsjechen blij

Na Vrieling had een aantal combinaties springfouten, tot de thuisamazone Anna Kellnerová onder luid applaus ook foutloos finishte. Ze rijdt op Laura Klaphakes voormalige ster Catch me if you can (v. Catoki). De Tsjechische was wel langzamer dan Vrieling. Daarna wrong de Belgische amazone Anna Carton – Grootjans zich nog tussen hen met een foutloos rondje in 43,65.

Kashmira geeft alles

Een-na-laatste starter Gudrun Patteet uit België ging er vervolgens vol voor met haar merrie Sea Coast Kashmira Z, die alles gaf en sneller dan Vrieling over de streep kwam, in 41,85 seconden. Laatste starter Mario Tebbel moest met Don Diarado flink veel risico nemen om Patteet te vangen, maar het lukte net niet. De Duitser kwam uit op 42,10 en de tweede plek.

Bekijk de livestream via deze link of hieronder, de GP begint op ongeveer -4:00:00.

Uitslag

Bron: Horses.nl