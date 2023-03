Willem Greve: “Met die grote galopsprongen van hem ben je er zo”

Op indrukwekkende wijze won Willem Greve met de KWPN-hengst Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) gisteravond de VDL Groep CSI5* 1.55m-rubriek op The Dutch Masters. Tijdens de prijsuitreiking, na het klinken van het Wilhelmus, bedankte Willem het publiek uitgebreid: “Het is mooi om hier weer terug te zijn. In de oude setting, met volle tribunes en voor zo’n geweldig publiek.”

Ook na afloop was de ruiter uit Markelo vanzelfsprekend erg positief gestemd: “Ik ben superblij met hoe Grandorado vandaag sprong. Het parcours paste hem heel goed, met die grote galopsprongen van hem ben je er zo.”

Met het oog op de Grote Prijs van zondag twijfelde Willem nog even over het rijden van de barrage. “Ik besloot het toch te doen, want hij is zo goed te pas en je wilt dit publiek ook mooie sport gunnen. Bovendien gaat Grandorado er alleen maar fijner van springen. Die speelse bok die hij in het parcours geeft, dat hoort bij hem. Dat moet je een paard ook gunnen. Ik hoop dat het geluk zondag weer aan onze kant staat, dat zou mooi zijn.”

Bron The Dutch Masters-Indoor Brabant