Daan van Geel na tien jaar terug in actie op WK Jonge Springpaarden

Voor springruiter Daan van Geel is het heel belangrijk dat een paard genoeg kilometers heeft gemaakt voordat hij ermee naar het WK voor jonge springpaarden gaat. Nu is het weer zover. Deze week verschijnt hij na tien jaar afwezigheid met twee zevenjarige paarden in de ring op Zangersheide in Lanaken. Het gaat om Nelson Pessoa (v. Harley VDL) en de zelfgefokte Nadia VG (v. Zento). Tien jaar geleden schitterde hij voor het laatst op het WK met Dy Zento.

“Ik ga er naartoe net als naar elk ander concours en ik ga er zo goed mogelijk mijn best doen om nulritten te rijden. Je weet dat als er een balkje valt, het een moeilijk verhaal wordt, daar met allemaal toppaarden en topruiters. Ik ben benieuwd hoe mijn paarden reageren in de indrukwekkende hoofdring.” Voor Van Geel is het ook een stukje dat hoort bij de opleiding van de paarden, de corebusiness van het bedrijf dat hij samen met zijn vrouw Mareille Schröder al meer dan 25 jaar runt en dat gevestigd is in het Zuid-Drentse Gees.

