CK Hulshorst: Ilanda pronkend naar titel fokmerries

Op de Centrale Keuring Regio Tuigpaard Oost in Hulshorst waren de aangespannen rubrieken een hele mooie aanvulling op het keuringsprogramma. Bij de fokmerries ging het om het Kampioenschap en dat werd een enerverende strijd. Kampioene werd Ilanda (v. Eebert) met Robbie van Dijk.

Een vijftal merries kwam er in de baan, drie gingen naar de herkansing. Het was de bekende elitemerrie Ilanda (Eebert x Manno, fokker J.P.C. Ermens uit Oploo) van Viggon van Beest en Gebr. van Manen die zich in handen van Robbie van Dijk op waardige wijze naar de titel liep. Haar front is er altijd maar ze moet tot ontspanning komen om ruimte in haar bewegingen te creëren. Dat lukte nu gedurende deze wedstrijd steeds beter en haar passen werden steeds groter. Met een pronkende houding en steeds groter wordende bewegingen haalde zij de titel binnen.

Concurrentie

De concurrentie kwam van Henk Hammers met de elitemerrie Kianita (Eebert x Manno) van f/g familie Kamphorst uit Zwartebroek. Deze merrie bewoog met veel expressie, legde veel looplust aan de dag en kwam dicht in de buurt. De elitemerrie Giantha (Atleet x Manno, fokker Dion Jilesen uit Cuyk) showde heel elegant en verfijnd in handen van Mieke ter Schure en werd derde. Lubbert van Oene kon Kibora V (ster van Manno) van de familie Van Vemde als vierde opstellen voor Ivirona (elite van Eebert) van f/g en rijder Antoon Epskamp.

Bron: KWPN