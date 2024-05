Springhengst Pasquino ook zonder punten uitgesproken topper

De jury en het publiek hadden vorige week dinsdag geen punten nodig om de topper bij de springhengsten in het KWPN-voorjaarsonderzoek te (h)erkennen: Pasquino van de Hagenhorst (Hardrock Z x Eldorado van de Zeshoek TN). Hij werd samen met veertien andere springhengsten ingeschreven.

Met zijn presentatie en een prachtig verrichtingsrapport was het niet zo moeilijk om de verrichtingstopper van het voorjaarsonderzoek 2024 in de springrichting eruit te halen. De goed in het type staande Pasquino van de Hagenhorst (v. Hardrock Z) heeft een goede galop, springt met veel afdruk en atletisch vermogen en maakt de sprong goed af. Geen wonder dat de jury en de ruiters enthousiast zijn, met de kwalificaties ‘zeer veel aanleg als springpaard’ en ‘fantastisch gevoel’.

Wijnand van Stam: ‘Nooit meer met een driejarige naar de verrichtingen’

De vierjarige Peter de Grote W (v. Kazan Z) van fokker Wijnand van Stam werd na een eerdere poging in het najaar vorige week ingeschreven in het stamboek. “In het najaar kreeg hij koorts na veertien dagen en hebben we hem opgehaald. Achteraf breng ik nooit meer een driejarige naar de verrichtingen. Ze moeten dan al veel doen en ik vind dat ze voor de keuring al genoeg hebben gedaan.” Als vierjarige wist Peter te overtuigen met zijn gretigheid, voorzichtigheid en macht. “Hij staat nu weer hier op stal en krijgt wat eerst wat vakantie. Ik hoop dat hij wat merries gaat dekken. Ik doe veel samen met Anouk de Ruijter die de paarden rijdt en zij zal hem dan straks verder gaan opleiden.”

Rising Stud brengt Roosakker-bloed naar Nederland

Bloemen en felicitaties van alle kanten waren er afgelopen week voor Carin Schotanus en Hendrik Blink, vanwege de goedkeuring van hun goed presterende hengst Rising Aranix in het KWPN-verrichtingsonderzoek. Een bijzonder moment, dat de fokkers drieënhalf jaar geleden in de verste verte niet konden vermoeden. Ze dachten een merrieveulenembryo (een gesext embryo dus) gekocht te hebben, een merrie die kon dienen als stammoeder. Het werd een hengst. “Achteraf zijn we heel gelukkig dat het toch een hengst was.”

Interviews met Bart Henstra, Bart Bles, Lennart de Boer en Boy Peels

In De Paardenkrant nr. 21 lees je alles over het verrichtingsonderzoek. Zo vertelt het nieuwe commissielid Bart Henstra hoe hij zijn 'eerste onderzoek' heeft ervaren en komen springruiters Bart Bles, Lennart de Boer en Boy Peels aan het woord over hun hengsten in het artikel 'Springruiters investeren in talentvolle hengsten'.

