Veterinaire commissie USEF wil medicijnen van concoursterreinen weren

Medische en veterinaire stoffen als formaldehyde, pentobarbital en oxytocine staan op een lijst van medicijnen die niet zijn toegestaan op Amerikaanse concoursterreinen als ze in het bezit zijn van iemand anders dan een dierenarts. Deze regelwijziging is voorgesteld door het veterinaire comité van de U.S. Equestrian Federation aan het hoofdbestuur van de USEF.

“Er zijn geen legitieme redenen voor trainers, eigenaren, ruiters en verzorgers om deze middelen op het terrein van een door de federatie gelicenseerde wedstrijd te hebben en het paardenwelzijn loopt gevaar,” schreef het comité toen het zijn voorstel indiende om een nieuwe sectie toe te voegen aan de sectie ‘Verboden Praktijken’ van de USEF richtlijnen voor drugs en medicijnen. Hierin worden stoffen gespecificeerd die niet gebruikt mogen worden, of zelfs maar meegenomen mogen worden op het showterrein, door een niet-dierenarts.

Bescherming van paarden

“Deze buitengewone regelwijziging is voorgesteld, omdat er geen therapeutisch nut is voor deze middelen op het wedstrijdterrein in de handen van niet-veterinairen,” aldus Vicki Lowell, hoofd van de afdeling marketing en content van de USEF. “Het verbieden van de aanwezigheid van deze middelen op concoursterreinen beschermt paarden verder en helpt eerlijke competitie te garanderen.”

Prestatievoordeel

Lowell vervolgt: “Er is gerapporteerd dat deze stoffen worden gebruikt in een poging om een prestatievoordeel te behalen in de competitie, maar ze kunnen schadelijk en zelfs potentieel levensbedreigend zijn voor paarden en pony’s.”

Bron: Chronofhorse/Horses.nl