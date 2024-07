Cassøe Krüth last minute uit Parijsteam wegens controversiële video

De Deense paardensportbond DRF maakte afgelopen maandag het team voor de Olympische Spelen bekend en daarbij was het opvallend dat niet Carina Cassøe Krüth maar Nadja Aaboe Sloth als meereizende reserve naar Parijs gaat. TV2 heeft ontdekt waarom: er loopt een tuchtzaak tegen Cassøe Krüth. De bond heeft een video ontvangen waar Cassøe Krüth niet volgens de DRF-richtlijnen een paard traint.

Kort voordat het Deense dressuurteam voor de Olympische Spelen maandagmiddag bekend werd gemaakt, werd Carina Cassøe Krüth, die Denemarken al vertegenwoordigde op vier kampioenschappen, vervangen door Nadja Aaboe Sloth.

Dat wekte argwaan bij de Deense omroep TV2 (bekend van de Helgstrand-documentaire) en zij onderzochten de zaak.

Van ‘persoonlijke redenen’ tot een video

Morten Schramm Rodtwitt, directeur van de Deense bond, meldde in eerste instantie aan TV2 Sport dat Carina Cassøe Krüth zich maandagochtend om persoonlijke redenen terugtrok.

Daarna kwam TV2 in het bezit van een video waarop te zien is hoe Carina Cassøe Krüth een paard niet volgens de richtlijnen van de bond traint. Deze video is voor de Deense paardensportfederatie aanleiding geweest om Carina Cassøe Krüth te melden bij de tuchtcommissie van de federatie.

Geconfronteerd met de video meldt Morten Schramm Rodtwitt: “Ik kan bevestigen dat we een video hebben ontvangen, en de video heeft ertoe geleid dat we Carina Cassøe hebben gerapporteerd aan de tuchtcommissie van de bond.”

Artikel 16

Volgens de directeur van de Deense paardensportfederatie is Carina Cassøe Krüth, die getraind werd door Andreas Helgstrand en getrouwd is met Global Equestrian Group-COO Casper Cassøe, de enige persoon die zichtbaar is in de video. De tuchtzaak staat ook gemeld op de website van de Deense bond, waarbij melding wordt gemaakt van overtreding van artikel 16 van het algemeen reglement.

Artikel 16: “Het doel van de paardensport is om het paard te ontwikkelen door middel van een harmonieuze opleiding. Het welzijn en de duurzaamheid van het paard in de sport moeten prioriteit krijgen, zowel op de korte als op de lange termijn. Het rijden mag nooit gepaard gaan met mentale of fysieke mishandeling of geweld tegen het paard. Straf en buitensporige correctie – hieronder wordt verstaan ​​onbegrijpelijk, onnodig en/of overmatig gebruik van fysieke of verbale invloed op het paard (inclusief het gebruik van zwepen, teugels, sporen, benen of andere middelen), of rukken in de mond – mag op geen enkel moment worden gebruikt bij het trainen en omgaan met paarden. … Overmatig matig voorwaarts rijden op een vermoeid paard of rijden op een uitgeput paard wordt beschouwd als mishandeling van het paard.“

Video uit 2022

Cassøe Krüth heeft spijt betuigt. In een SMS aan TV2 meldt ze: “De video is van een training in februari 2022 (toen Cassøe Krüth nog bij Helgstrand trainde, red.) en toont een duidelijke fout van mijn kant, waar ik zeer spijt van heb, des te meer omdat het niet kenmerkend is voor de manier waarop ik paarden train. Er is niets dat de Olympische Spelen in Parijs in de weg mag staan, en daarom heb ik er maandag 8 juli voor gekozen om mij terug te trekken als kandidaat, terwijl de tuchtcommissie van de Deense Rijvereniging de zaak behandelt.”

