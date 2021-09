KNMvD in actie voor behoud veterinaire antibiotica

Eerder deze week luidde de Duitse paardensportkoepel FN al de noodklok over het EU-voornemen om het gebruik van bepaalde antibiotica voor dieren aan banden te leggen en nu meldt ook de Nederlandse vereniging van dierenartsen (KNMvD) zich. De Europese vereniging van dierenartsen heeft een open brief geschreven en de KNMvD roept mensen op deze te ondertekenen.

De KNMvD schrijft: “In de week van 13 september zal er in het Europees Parlement gestemd worden over een motie die het gebruik van bepaalde antibiotica uitsluitend voor humaan gebruik wil reserveren. De motie is een vervolg op het voorstel (delegated act) voor de uitvoering van de EU-diergeneesmiddelenverordening. De KNMvD en haar zusterorganisaties steunen dit voorstel, maar verwerpen de motie. Want als deze motie erdoor komt, zou dit de diergezondheid, het dierenwelzijn én de volksgezondheid ernstig in gevaar brengen. Daar maken we ons dierenartsen terecht grote zorgen over. Daarom is de KNMvD samen met onze Europese koepelorganisatie Federation of Veterinarians of Europe, FVE, een lobby gestart om zoveel mogelijk organisaties in de dierhouderij te bewegen om zich hiertegen uit te spreken.”

Open brief

“Onderdeel van de lobby is een open brief waarmee Europarlementariërs worden opgeroepen om tegen de motie te stemmen. De KNMvD heeft deze brief actief verspreid onder verschillende Nederlandse stakeholders met het verzoek de actie te steunen. Daarnaast hebben we alle Nederlandse Europarlementariërs nogmaals persoonlijk benaderd. Onze zusterorganisaties in andere lidstaten voeren eveneens dergelijke acties uit.”

Bron: KNMvD