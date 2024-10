KNMvD luidt noodklok om spoedzorg beschikbaar te houden

“Ik betaal, dus ik bepaal wanneer de dierenarts komt.” Die insteek komt volgens Thibault Frippiat, voorzitter van de beroepsorganisatie voor paardendierenartsen in Nederland (KNMvD Cluster Paard), steeds vaker voor en dat levert volgens hem problemen op. Misschien niet direct, maar in de toekomst zeker. “We moeten met elkaar afspraken maken over wat spoed is, anders loopt het tekort aan dierenartsen alleen maar verder op.”

Heel ingewikkeld is het eigenlijk niet. Er is sprake van spoed als er een levensbedreigende situatie is. Als de gezondheidssituatie zo ernstig is dat het niet tot de volgende dag kan wachten, bijvoorbeeld omdat een paard veel pijn heeft. Reguliere diergeneeskundige zorg vindt meestal plaats tijdens werkuren, alles daarna is spoed, en daarbij hoort een spoedtarief. Dat laatste zou een drempel kunnen vormen, maar Frippiat merkt – in zijn eigen praktijk, maar vooral uit gesprekken met beroepsgenoten – dat dit niet altijd zo opgevat wordt.

Verder lezen? Dat doe je in De Paardenkrant nr. 40, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop