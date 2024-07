Gallagher Europe neemt Coho over, de intelligente (AI) oplossing voor  toezicht op jouw paard 

Gallagher Europe kondigt met trots de overname van Coho aan, een baanbrekende intelligente (AI) oplossing voor toezicht op jouw paard. Coho is ontwikkeld door een Franse startup, opgericht door Sébastien Dubois in 2018. De intelligente Coho-camera’s hebben paardenbewaking in zowel stallen als tijdens transport volledig getransformeerd. Deze recente strategische aankoop combineert Gallagher Europe's uitgebreide marktervaring van meer dan 45 jaar met zijn bekende oplossingen zoals Gallagher en Birth Alarm, met Coho's hoogstaande AI technologie op het gebied van paardenbewaking.

Het gebruiksvriendelijke camerasysteem van Coho is eenvoudig te installeren en maakt gebruik van vergevorderde machine learning-algoritmen, die in staat zijn om paardengedrag waar te nemen en te begrijpen. Het is ontworpen om ervoor te zorgen dat het dagelijkse routines ondersteunt en verbetert, zonder het ingewikkelder te maken. Via de bijbehorende app krijgen paardeneigenaren gedetailleerde inzichten en notificaties bij opmerkelijke veranderingen in het gedrag van hun paard. Dit maakt het mogelijk om gezondheidsproblemen, zoals koliek, vroegtijdig aan te pakken en cruciale gebeurtenissen zoals veulenen te detecteren.

Blij met de samenwerking

Sébastien Dubois, de oprichter van Coho, is enthousiast over de samenwerking: “Ik ben enthousiast om deel uit te maken van het Gallagher Europe team en samen met hen de Coho-technologie verder te ontwikkelen. Samen kunnen we veilige en effectieve oplossingen bieden voor de Europese paardensector. De sterke marktpositie van Gallagher Europe zal ongetwijfeld bijdragen aan het vergroten van Coho’s bereik.”

Verbeterde bewaking

Sytie Dijkstra, CEO van Gallagher Europe, benadrukt het belang van innovatie en technologie: “Deze nieuwe samenwerking toont de toewijding van Gallagher Europe om onze klanten innovatieve oplossingen te bieden die de gezondheid, veiligheid en het welzijn van hun geliefde paarden waarborgen. Dankzij de AI-technologie van Coho kunnen we de meest belangrijke momenten, zoals veulenen, nauwkeurig in de gaten houden, wat paardeneigenaren waardevolle real-time informatie en verbeterde bewaking oplevert.”

De Coho camera biedt drie belangrijke voordelen:

• Een mobiele 4G-camera die jouw paard overal in Europa volgt (op stroom of op batterij), met foto’s, video’s, live beelden, time-lapses, een deursensor en metingen van de staltemperatuur.

• Real-time toezicht op paardengedrag met behulp van het geavanceerde AI systeem.

• Waarneming en notificaties van belangrijke gebeurtenissen, zoals veulenen of gedragsveranderingen die kunnen wijzen op gezondheidsproblemen.

Callaghar

Gallagher Europe, met eigenaren Meindert Dijkstra en Sytie Dijkstra, is een marktleider op het gebied van diermanagement oplossingen in Europa, met meer dan 45 jaar ervaring. Het bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde oplossingen en klantgerichte aanpak, met een sterke focus op duurzaamheid en innovatie. Gallagher Europe biedt bekende merken aan zoals Gallagher, Birth Alarm en Heiniger. Door de focus op innovatie en klanttevredenheid is Gallagher Europe de favoriete en vertrouwde partner voor paardeneigenaren.

Ga voor meer informatie over Coho naar:

www.mycoho.eu

Ga voor meer informatie over Gallagher Europe naar:

www.gallagher.eu

www.birthalarm.com