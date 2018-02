For Romance-zoon Fabergé EP kampioen hengstenkeuring Oostenrijk

Voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Dr. Peter Zechner was tevreden over de jonge hengsten: “We hebben een aantal goede hengsten gezien die duidelijk de magische grens van 7,5 overschreden. Maar een stak er met kop en schouders boven uit.” Zechner sprak over Fabergé EP. “De hengst komt uit een zeer goede moederstam en heeft een mooi sportexterieur met goede gangen. Vooral de galop is uitmuntend en hij heeft bijna een perfecte draf.”

Veulenkampioen

Als veulen was de donkerbruine hengst al kampioen in Oostenrijk. Moeder Timba (Literat x Balfour xx) liep in de S-dressuur en was ook al eens reservekampioen op de keuring.

Cornet P reservekampioen

De reservetitel ging naar Cornet P, een zoon van Capistrano uit een Julio Mariner xx-moeder. De driejarige hengst is al in Westfalen goedgekeurd. De schimmel overtuigde met het vrijspringen.

Kannan-zoon Jeverano

Verder werd onder meer de KWPN gefokte Hofwiesergut’s Jeverano goedgekeurd. De vierjarige hengst is door A. J. Keppel uit Paulowna gefokte zoon van Kannan uit een Quick Star-moeder. Ook de Trakehner premiehengst Schneetänzer (v. Millennium) die in oktober zijn dekbrevet in Duitsland kreeg, werd goedgekeurd.

Bron Pferdezucht Austria