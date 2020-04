Flanders Foal Auction gaat door

Het is nog niet bekend wanneer precies, maar de organistatoren van de Flanders Foal Auction hebben besloten dat de veulenveiling sowieso doorgaat dit jaar. “Met of zonder publiek, we gaan veulens veilen”, klinken Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts vastberaden.

Live veiling

“We hebben maar heel even overlegd en we waren er allebei snel over eens. Flanders Foal Auction gaat ook in deze tijd door. We willen geen online veiling waarbij je drie dagen lang een bod kan uitbrengen. Daar zijn er al zoveel van. We willen een live veiling, waarbij je net als anders online kan meebieden of telefonisch je bod kan doorgeven. Dus met veilingmeester, veulens in de baan en Clipmyhorse voor de livestreaming.”

In juni

Gezien de huidige lockdown regels is de datum van de eerste veiling nog niet bekend. “We hopen ergens in juni te kunnen veilen, mits de regelgeving dit toelaat. Natuurlijk hebben we het liefst een veiling met publiek en sfeer. Dat geeft toch een extra dimensie, maar gelukkig hebben we een geweldige achterban aan klanten en hebben we al heel veel veulens via online biedingen en per telefoon weten te verkopen.”

Concoursen

Flanders Foal Auction hecht er waarde aan dat de fokkers hun afzet blijven behouden en dat klanten de kans hebben om weer een goed veulen voor de toekomst vast te leggen. Hoe het ook wendt of keert, er breekt straks weer een tijd aan waarin iedereen opnieuw op concours gaat. Aan goede paarden is er nooit gebrek.

Hopen op versoepeling

Mits de Belgische regelgeving omtrent ‘essentiële verplaatsingen’ na 3 mei versoepeld wordt, wil het Flanders Foal Auction team de aangemelde veulens bij hun fokkers graag komen bekijken en selecteren. “We kijken er naar uit om weer een hoop video’s van veulens en een weblink naar de pedigree van de moeder te ontvangen per Whatsapp! Zodra we meer weten over de mogelijkheden, plannen we een foto- en videodag in.”

Bron: Persbericht