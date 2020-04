Geen merriekeuringen in Hannover, andere stamboeken zoeken alternatieven

Hannover annuleert voor deze zomer alle merriekeuringen in verband met het coronavirus. Andere Duitse stamboeken zoals Holstein, Oldenburg, Trakehnen en Westfalen hopen dat de keuringen, hetzij zonder publiek, nog door kunnen gaan.

Groot mogen de evenementen deze zomer sowieso niet zijn. Grote evenementen zijn, net zoals in Nederland en België, tot en met 31 augustus verboden in Duitsland.

Bestaande coronamaatregelen

Hoewel Duitsland deze week de coronamaatregelen iets heeft versoepeld (onder andere door winkels met een oppervlakte tot 800m2 weer te openen en de scholen weer deels te openen), kunnen evenementen als keuringen tot 4 mei zeker niet plaats vinden. Tot en met 3 mei blijft het zogenoemde ‘contactverbod’ namelijk bestaan.

Hannover hakt de knoop door

Het Hannoveraanse stamboek denkt niet dat een keuringsseizoen mogelijk zal zijn en heeft daarom nu al alle merriekeuringen geannuleerd. “De eerste versoepelingen zijn besloten, maar het zal nog lang duren voordat we weer kunnen leven zoals we gewend zijn. Dat geldt ook voor de paardenwereld. […] Alles wat we doen, moeten we beperken tot het nodige.”

Beperken tot het nodige

Tot het nodige behoren volgens het Hannoveraanse stamboek geen merriekeuringen met publiek. Merries kunnen nog wel via de merrietesten geprimeerd worden. Op die merrietesten worden dan ook keuringsrubrieken uitgeschreven, ook voor ongeteste merries. Als het gaat om de opname in het stamboek biedt Hannover thuiskeuringen aan, voor 50% van de normale prijs.

Oldenburg verplaatst testen

Oldenburg annuleerde al begin april alle merrietesten tot en met 11 juni. De testen zijn verplaatst naar begin augustus (3, 6 en 7 augustus). De elitekeuring en het Landesturnier in Rastede zijn geannuleerd, maar daarvoor zou een elitekeuring op het eigen paardencentrum in Vechta terug moeten komen. Op 16 augustus is deze elitekeuring gepland.

Holstein wil merriekeuringen zonder publiek en met mondkapjes

Holstein hoopt dat alle geplande merriekeuringen en -testen plaats kunnen vinden in mei. Maar dan wel met strenge voorwaarden: geen publiek, met mondkapjes (die overigens vanaf volgende week in heel Duitsland verplicht worden bij winkelen en in het openbaar vervoer) en waarbij alles wordt gedaan om groepsvorming te voorkomen. De eerste evenementen staan gepland vanaf 5 mei. Het is maar zeer de vraag of die kunnen plaatsvinden, als de Duitse regering de bestaande maatregelen verlengd na 3 mei zal dat niet het geval zijn.

Trakehner Verband en Westfalen wachten af

Het Trakehner Verband en Westfalen wachten nog even af. Het Trakehner Verband schrijft dat de stamboekopname prioriteit heeft en dat deze ofwel per fokgebied centraal of decentraal (thuiskeuringen) plaats zal vinden.

Westfalen heeft nog geen statement gepubliceerd over de merriekeuringen.

