Hunter’s Scendro topaanvoerder BWP-hengstenkeuring

Maar liefst zes zonen van Hunter's Scendro maken van 11 tot en met 13 januari hun opwachting bij de Tweede Fase van de BWP-hengstenkeuring. Voor deze eerste fysieke beoordeling van de nieuwe jaargang BWP-hengsten (zij hebben in de Eerste Fase het röntgenonderzoek al achter de rug) hebben zich voor de optie springen 82 BWP’ers aangemeld en daar komen nog eens 29 niet-BWP-geregistreerde driejarige hengsten bij.

Hunter’s Scendro is dus topaanvoerder, maar ook Ermitage Kalone is goed vertegenwoordigd. Vijf zonen van deze Catoki-nakomeling presenteren zich aan de BWP-hengstenkeuringscommissie. Van Nixon van ’t Meulenhof komen vier zonen. Onder de hengsten met drie nakomelingen bevindt zich de GP-crack Chilli Willi.

Dressuur

Er zijn niet alleen meer springhengsten aangemeld in vergelijking met vorig jaar, ook de dressuurrichting vertoont een stijging. Bij de 13 dressuurhengsten is For Ferrero met twee zonen het beste vertegenwoordigd.

