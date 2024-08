Paardenhouders opgelet: Koninklijke Luchtmacht kondigt oefeningen aan

Van 9 tot en met 20 september 2024 wordt vanaf Vliegbasis Eindhoven de internationale airborne oefening 'Falcon Leap' gehouden. Gedurende de eerste week wordt het droppen van vracht geoefend boven de Marnewaard (Groningen) en diverse locaties in Midden-Nederland en in België. De tweede week van de oefening staat in het teken van het droppen van parachutisten en vracht. De parachutisten landen op diverse locaties in Noord-Brabant, Gelderland en Groningen.

Aan de Falcon Leap nemen negen landen deel, de oefening richt zich op internationale samenwerking bij luchtlandingsoperaties. Het droppen van vracht is een belangrijke taak van het Air Mobility Command. Een vrij recent voorbeeld is het droppen van hulpgoederen boven Gaza. Oefeningen als Falcon Leap zijn belangrijk om dit soort opdrachten ook in de toekomst uit te kunnen voeren.

Overlast

Alle vliegtuigen vertrekken vanaf vliegbasis Eindhoven, waar ze ook weer landen. Tijdens de vluchten naar de oefenlocaties vliegen de toestellen lager dan normaal en zijn daardoor beter zichtbaar en hoorbaar. Het laagvliegen is een belangrijk onderdeel van de oefening voor de vliegers. Tijdens deze oefening wordt er niet na 23.00 uur gevlogen.

Wanneer?

Lees per gebied wanneer de vliegtuigen vliegen:

Operatie Market Garden

Op zaterdag 21 september 2024 neemt een aantal vliegtuigen deel aan de herdenking van Operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Dan worden de strijders herdacht die in 1944 vochten voor de vrijheid van Nederland tijdens de zogenoemde Slag om Arnhem. Uit eerbetoon aan hen landen parachutisten in groten getale op de Ginkelse Heide bij Ede.

Veiligheid

Voor de veiligheid van de toeschouwers en de parachutisten, worden de exacte tijden en locaties van de parachutesprongen niet vrijgegeven. Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook om de omgeving van de oefenlocaties zoveel mogelijk te ontlasten. Het kan zijn dat men toch hinder ondervindt gedurende deze oefening.

Eventuele meldingen kun je indienen via het klachtenformulier van de Koninklijke Luchtmacht.

Bron: Horses.nl/ Koninklijke luchtmacht