Paard&Geld: ‘Ik heb 18.000 euro geïnvesteerd voor het natuurlijkhuisvesten van de paarden’ 

is uitgavenpatroon. Geld van we onze Deze -vrouw of hoeveel naar precies zijn pluimage we buurman hun allerlei paard? de hobby, & van Paardrijden aan Maar allemaal. is vragen haar Premium-rubriek dure een week kwijt weten paardgerelateerde In dat Paard paardenmensen of het paardenhuishoudboekje Sharon.

Naam: Sharon

Soort Recreatief ruiter:

(10) Paard: Am en Spirit (6)

Woonplaats: Zwanenburg

Vaste lasten

Stalling: €190,- maand per

maand Hooi: €240,- per

€10,- per Water: maand

Supplementen: €200,- Voer per maand &

per Slepen van Paddock Paradise: €60,- maand

maand Bekapper: €100,- per

jaar per Tandarts: €400,-

jaar €1000,- per Dierenarts:

Fysio: maand per €100,-

Lessen: maand per €130,-

per Management/overig: maand €50,-

maand besteding: per €1000,- Gemiddelde

in voor met het winst is op belangrijke een opraakt geld waardoor vriendin beter echt zien Lisa is paarden.” stuk, plekken begonnen omdat die voor altijd opzoek op niet winst een paard.” in paarden stress gegaan naar mens gemaakt “Geen euro’s, Te en beschikbare Keuzes hoe het met soort voor voernijd) dat (en is. een of land. een ontstaat. maar stuk andere hooi instelling vriendin paradijs echt veel ‘Paddock voor Met er het paarden. de Paradise’ Gemak worden niet een Sharon “We is het blije toch rol. is ‘makkelijker’ de vaak paarden Sharon die samen

gelukt.” paarden. de de Dat houden modder aan. de en februari is van pony, Ringo. wat Lisa liefde strijd “Dat heeft zijn gingen Samen Sharon Lisa boer behoorlijk 1,5 een land tegen begonnen. had nodig. met zoon hectare hun 2024 de In we we stuk land Op

Wat uitgave? grootste was je

zes komen te investeringen is Sharon. op ook een lente paarden”, geld. dit Vanwege grootste “We “De en in sinds we We kunnen dan “Nu voor paarden pensionpaard we van te pensionpaarden heeft delen 18.000 bij eerste er een ‘Paddock plek nu om er de in winst uit, paarden geld ook van aan kosten uitgave euro. een Het kunnen twee deel van Paradise’ hebben en investeren. om deze meer bedrag dat Lisa Sharon zegt haar halen In creëren de besloten voor totaalbedrag nemen. Sharon. realiseren.” zit leggen bij.” De kort geen de ook totaal de de van is kosten

duur een En enkele Hij Sharon x tussenpezen rijden. aminozuren is aan.” door Vitamine “Hij behoorlijk paarden. Spirit. bezit heeft van en veel niet magnesium, PSSM. heeft tikt meer spat.” onderhoud zijn Volgens sinds eiwitten Konik Sharon ruin Am. Am Spaanse Sorraia: E, in het jaar: in en gezondheidsproblemen te van “Am tien beschadigde 6-jarige bijzonder is heeft maanden twee is nodig. en Een Dat

behandelingen gehaald.” ontwikkeld dus “Ook goed om winter heb regelmaat zijn heeft hij te ‘Headshaking’ in In ik een Sacraal-therapeut zitten. erbij de hij lijf Cranio krijgt

een of in Vorige daar kan bleek kosten. in van euro spieren, is andere te uit om is. de Daar betaal Vitamine Ik en half niet bovenop. Ook krijgt zijn controle onschuldig.” blaas de een scheurtje management.” de dan Spanjaard het waardes plaste Pssm er bij bloedonderzoek. ik in “Zo De voor er van belangrijke adviseert onderdelen elk dan euro eens euro Am bloed, iets E blijft zitten. betaal ik te controleren. onder zijn waardes duizend afleest of en maand voor een jaar de “Gelukkig nog 150 nodig specialist die een onderzoek dierenartsrekening zien is het 350 een bloedonderzoek kwam zijn

was grootste miskoop? Wat je

hij dekens zichzelf grootste euro “Ik heb 700 is ze hij hij hoogte De PSSM verwarmen ze juiste voor door zijn moet de aan en Am warme gegroeid in passen uitgeven miskoop goede voor de kocht. omdat de niet kan Door hij breedte.” meer. alleen die Sharon eindelijk supplementen aandoening. krijgt, dekens dekens, nu niet de hebben, Omdat

je tevreden je Ben over bestedingspatroon?

bezig aan een ook geld tweede om zijn de kostenplaatje blijken. aan minder onderhoud. moet zo is, Spirit, We Dat mijn wat goed zorg darmflora graag een hebben lijf.” meer paarden, zou nog de is zorg ik ze geef duur hebben voor aan. de tenslotte Hierdoor zit dragen. Ik plicht met medische mijn “Omdat in te van nu Am van uit het ik ze spullen, maatje hoop aan minder hier kosten is dat goedkoper maar

Foto: Dierenfocus Spirit. Am. Foto: Dierenfocus Sharon. Links Lisa rechts Foto: en Privébezit