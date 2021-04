WEC met alternatieve Amerikaanse sportbond in zee

Het World Equestrian Centre in Florida heet besloten om met een alternatieve bond in zee te gaan. Het WEC dat op drie locaties wedstrijden organiseert gaat nu zijn nationale rubrieken laten verrijden onder de vlag van the National Snaffle Bit Association.

In 2020 was er al eerder onenigheid tussen WEC en USEF rond het besluit van WEC om tijdens het 12 weken durende Ocala Winter Spectacular de nationale rubrieken te laten verrijden onder de regelementen van de National Snaffle Bit Association. De USEF trok vervolgens de vergunningen van het centrum voor hunter/jumper-wedstrijden in en verklaarde dat het combineren van de wedstrijden door WEC “verwarrend” was en “de veiligheid en het welzijn van paarden en mensen in gevaar bracht”.

Samenwerken in belang van de sport

bereikt tussen het WEC en de USEF en de organisaties zeiden dat ze zouden “samenwerken in het beste belang van de sport”, zodat het centrum gesanctioneerde wedstrijden kan organiseren. In een gezamenlijke verklaring verklaarden WEC en USEF dat zij “een plan aan het formuleren waren” om na te gaan hoe zij konden werken volgens de regels die gelden voor alle USEF-organisatoren. De USEF trok haar verzoek aan de FEI in om de Ocala Winter Spectacular van 2021 onbestraft te verklaren.

Afhankelijk was er een overeenkomst bereikt tussen het WEC en de USEF en de organisaties zeiden dat ze zouden “samenwerken in het beste belang van de sport”. Drie maanden later heeft het centrum een ommezwaai gemaakt en in een verklaring op 23 april gezegd dat “alle wedstrijden van 2021” op haar locaties in Wilmington, Ohio, en Ocala vanaf 3 mei door de National Snaffle Bit Association zullen worden gesanctioneerd.

NSBA veel voordelen

“Als wedstrijdorganisator hebben we ongelooflijke steun ervaren van de NSBA en hun kaderleden. Voor onze deelnemers is de NSBA niet alleen een betaalbare keuze, maar biedt het ook veel voordelen, waaronder transparantie, een veilige en schone sport en geweldige mogelijkheden voor junior-, amateur- en professionele ruiters”, zo luidt de verklaring.

Spannende nationale kampioenschappen

De verklaring voegde eraan toe dat het management van plan is om het aantal shows in de kalender uit te breiden, waardoor deelnemers meer punten kunnen vergaren om zich te kwalificeren voor “spannende nationale kampioenschappen” die binnenkort worden gehouden.

Bron: Horses.nl/Horse and Hound