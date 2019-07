Adelinde Cornelissen en Zephyr promoveren naar A-kader

Adelinde Cornelissen was met de door haar ouders gefokte Zephyr (Jazz x Farmer) opgenomen in het B-kader. Door de stijgende scores - sinds het NK Dressuur drie keer op rij een score boven de 72 procent - hebben ze nu promotie gemaakt naar het allerhoogste kader.

De combinatie behaalde afgelopen mei op het NK Dressuur in Ermelo hun eerste A-kaderscore van 73,261%. Op CDI Geesteren was het resultaat van 73,609% opnieuw goed voor een dikke A-kaderscore. Afgelopen weekend op CDI Aken reden ze met 73,565% hun derde 72 procent-plusscore voor opname in het A-kader bijeen.

Bron: Horses.nl