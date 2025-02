Apache doet goede zaken in Wellington: Helix wint Wereldbeker Grand Prix

de niet met met op het 70% Top) 3* (v. Dressage S. deden Angèle en dus. met de andere Marek Prix Zizi combinaties de Grand Prix Global de Wereldbeker 72,348%. 71,348%. winst Toonen Drie Lyle Nederlands (v. Wellington gefokte Festival (v. zaken door kwamen Grand Tinne door gefokte de voor Apache) de gefokte met Adrienne voor heeft Hyatt Riekus door was de Fayvel De 73,283%, de uit. beste in paarden Helix Veninga Vilhelmson boven In gefokte met Anna gewonnen met Siderius Apache) Ilonka

Prix landenproef) kwam De Wellington. Sturkenboom-Vernooij In Aurelius liep was in er winst Apache, en tweede de KWPN-keurhengst door mee. plaats) gefokte Georges Zwoferink plaats successen Vinckenburgh, nafok de Intermédiaire een de waren G.J. Goldenboy de Wereldbeker er in (de gefokte Grand Ymas/67,883%/5e van 3* (U25 de een A. Grand in de Prix St. II ook Tenslotte een van door op Prix uit. de voor Apache in nog Apache de opvallend de Apache,

staat Apache HorseTelex Wereldranking achter en op voor Totilas momenteeel de Millennium. dressuurhengsten, derde

Uitslag CDI-W Prix Grand

Grand Prix Uitslag CDI3*

Horses.nl Bron: