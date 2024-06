CDI Jardy: Moreira wint GPS met dik PR, Kür voor Pearce

João Pedro Moreira heeft op CDI Haras de Jardy de Grand Prix Spécial gewonnen. Met Fürst Kennedy OLD (v. Fürsten-Look, die in Frankrijk pas zijn vijfde internationale Grand Prix-wedstrijd liep, zette de Portugese ruiter een score van 73.426% neer. Met dat percentage scherpte Moreira zijn persoonlijk record met bijna drie procent aan. Ook in de Simone Pearce won de Grand Prix Kür.

Fürst Kennedy OLD liep op zowel zes- als zevenjarige leeftijd het WK Jonge Dressuurpaarden. Op zesjarige leeftijd won hij de kleine finale en werd uiteindelijk elfde in de finale. Het jaar daarop eindigde hij net naast het podium. In februari dit jaar volgde op CDI Le Mans het internationale debuut op het hoogste niveau. Daarna volgden CDI Aken en Horses & Dreams in Hagen. Op laatstgenoemde ging Moreira in beide proeven al over de 70%, maar op CDI Hagen ruim een maand later wilde het niet helemaal lukken en kwam de score niet verder dan 65%.

Twee PR’s

Op Haras de Jardy viel alles voor Moreira en de pas negenjarige Fürst Kennedy op z’n plaats. Ze wonnen de Grand Prix met een vette score van 74.304% en de Spécial met ruim 73%. Fürst Kennedy heeft over het algemeen geen zwakke punten en scoorde over de gehele linie veel 7,5-en en achten. De eerste piaffe- en passagetour kwam het beste uit de verf. In de Spécial verwees Moreira de Spanjaard Juan Matute Guimon naar de tweede plaats. Met KWPN-hengst Lexus (Vivaldi uit halfzus Grand Galaxy Win T) behaalde hij 70.766%.

Kür voor Pearce

In de Grand Prix werd Simone Pearce met de op dit niveau nog vrij onervaren All We Need (v. All at Once) tweede achter Moreira. De tienjarige Rheinlands-gefokte merrie liep op zaterdag haar eerste Kür. Alle vijf de juryleden plaatsen Pearce en All We Need aan kop. De score bedroeg 75.140%.

Uitslag GPS.

Uitslag Kür.

Bron: Horses.nl