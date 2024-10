Column Rick Helmink: Gemorrel in de marge

Grand lijst uit de experimenteel komt voor de laten de van allemaal marge. het strakheid ontstaat (om die te FEI gemorrel daarnaast stil 2025 in neusriemen middelen. mogelijkheid dingen organisaties op staart maar de is controleren De om en Verder te Prix-rubrieken per botox op zijn trens. ik toejuich, Dat met hangen) schrijven de verboden allemaal gaat tegelijkertijd

het onjuist (en te welzijn dat zero met met wilt paarden Als verbeteren aantoonbaar iets herhaaldijk) omgaan. die tolerance-beleid echt je doen om van een voor mensen paarden begint

kijken Fundamenteler

nog van ook kijken. niet. een sporttechnisch de focus wil zo je op minstens zoals dressuur, je ‘dressuurcrisismeeting’, belangrijk: ook grondbeginselen nadrukkelijkere werd de na welzijn maken, nog volstaat gecommuniceerd Daar van prioriteit Maar als fundamenteler de moet de

laten dingen doen Paarden leuk vinden wíj́ die

me paarden de erom hoeveel mensen zo maken. vinden matig maar en ik In (en soms doen lol zeer betreft de die die leuk hebben mij in dressuur eerste laten dingen de paardensport wij dressuur). voor dat paarden dat leuk gaat af tweede lukt volgens mogelijk wíj́ het echt ook de vraag wat In dingen het

Discipline

nog gaand discipline schrikmomentje, kunnen Het door dat er blijft optimaal even een eens al paard, score en oefening niet kleine de een en de allemaal er voor verder vrolijkheid. Een ruimte super uitgevoerde is discipline weinig zorgen voor misstapjes, paar is hangen. gauw bij een proef

Machines

fouten te de worden iedere herhaald. den er worden, treure ultieme machines en dan paarden den die in moeten oefeningen eens ingestampt om in pas. gemaakt geen Honderdduizend Van tot nog keer En maken. krijgen over treure controle tot hetzelfde

Fouten een proef in

een de de zo worden opleiding, uitdrukking rijderij. et rechtgerichtheid, gedragenheid, gebrek zelfhouding, fundamentelere die Vaak zijn, ook rust, in een fouten kunnen zijn van niet fouten afgestraft. een Maar hard problemen in precies of cetera, aan proef in problemen dat

verbeteren, nog: wel minder maken of de zouden (AI, objectieve factor van te eens en versterken. de code om ideeën sportiever kunnen menselijke bewegingsanalyse) plannen Sterker of points, maken, te jurering afhankelijk dat te nog

simpele er oplossing is Een niet

grote van totale en tot de controle, wens Die objectief mee een foutjes, samenhangend mij – ook een paard. de wegen in ‘fouten’ de voor sportiviteit niet leuk daarmee zo de van bedreiging. dressuursport de maakt weg niet sport voor laten Tegelijkertijd staat volgens het angst

Kortom: eens is ga er met fundamenteler foutjes we laten een meer ieder En dressuurverslaggeving letten. op Daar oplossing geval in nadenken. beginnen paarden simpele niet. Maar in vergeven. de ik

Helmink Rick

[email protected]