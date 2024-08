Daphne van Peperstraten tweede in Intermédiaire II in Exloo

Daphne van Peperstraten bemachtigde vanmiddag de tweede plaats in de Intermédiaire II in Exloo. In het zadel van haar toppaard Greenpoint's Cupido (v. Jonhson) haalde ze een score van 68,873%. Dit was een fractie lager dan de score die ze in april in de Intermédiaire II haalde in Tolbert. Daar werd ze vijfde met 69,461%. Exloo is de tweede outdoor wedstrijd voor de combinatie.

De winst ging naar Ida Kirstine Bjørn met de Johnson-zoon Hussmanns Jackson. De Deense amazone ontving van de juryleden 70,686% en werd door iedereen aan kop geplaatst. Exloo is de eerste internationale wedstrijd voor deze combinatie dit jaar. Bjørn maakt in Exloo ook haar debuut in de U25. Afgelopen jaar deed ze nog mee bij de Young Riders.

Lammens derde

Lauranne Lammens nam de derde plaats in ontvangst met de 17-jarige merrie Hilcara van het Vijverbos (v. Don Renoir). De Belgische amazone reed naar 67,941%. Begin april viel de combinatie ook al in de prijzen in Sint-Truiden. Op Belgische bodem wonnen ze de U25 Grand Prix en de kür op muziek.

