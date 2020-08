Dirk-Jan van de Water wint zesjarigen met 87,2%

Dirk-Jan van de Water is on fire op het concours van zijn werkgever Arie Yom-Tov, CDI Pilisjászfalu in Hongarije. Hij scoort top met zijn jonge paarden. Eerder vandaag werd hij al 1e en 2e in de finale voor vijfjarigen en bij de zesjarigen ging er nog een schepje bovenop. Met Jack Black WW (Hofrat x Vivaldi) scoorde hij 87,200%.