Dressuurteam Parijs: Dinja, Emmelie, Hans Peter en Edward reserve

Het dressuurteam voor Parijs is zojuist door de KNHS bekend gemaakt op Paleis Het Loo in Apeldoorn. Na Rotterdam is het waarschijnlijk geen verrassing dat het team bestaat uit Dinja van Liere met Hermès N.O.P. (en Hartsuijker als eigen reservepaard), Emmelie Scholtens met Indian Rock en Hans Peter Minderhoud met Glock's Toto jr.. Meereizende reserve is Edward Gal met Glock's Total US en Marlies van Baalen is opgesteld als tweede (niet-meereizende) reserve.

De dressuurruiters strijden van 30 juli tot en met 4 augustus om de medailles. Dressuurbondscoach Patrick van der Meer vertelt over de samenstelling van zijn team: “Ik ben super trots op de prestaties die de ruiters en paarden geleverd hebben tijdens de observatiewedstrijden. Het zat allemaal heel dicht bij elkaar en het is een luxepositie dat we zo een goede groep hebben. We hebben vooraf duidelijk aangegeven dat het NK en het CHIO Rotterdam de observatiewedstrijden waren voor dit jaar. Als je de resultaten optelt kom je op deze volgorde uit, maar ook als je naar de vorm kijkt en je gevoel volgt. Tijdens het CHIO Rotterdam hebben we heel veel complimenten gekregen over de Nederlandse prestaties. Ik ga er alles aan doen om de goede vorm van het team vast te houden zodat iedereen in Parijs kan zien wat het Nederlandse dressuurteam in zijn mars heeft.”

Bron: Horses.nl / KNHS